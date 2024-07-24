Враг обстрелял Днепропетровскую область, в результате чего изуродованы три частных дома, три хозяйственные постройки, гараж, а также повреждены линия электропередач и газопровод. Об этом сообщает председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает УНН.

Детали

Вечером 23 июля агрессор нанес удары по Марганецкой громаде на Днепропетровщине, выпустив десятки артиллерийских снарядов. Нападение продолжалось и утром - по Никополю была осуществлена атака дронами-камикадзе, а также обстрелян город из тяжелой артиллерии.

Несмотря на интенсивность атак, среди мирных жителей жертв не зафиксировано. Однако, атаки нанесли значительный ущерб - повреждены три частных дома, три хозяйственные постройки, гараж, а также повреждены линия электропередач и газопровод.

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