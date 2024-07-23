В течение суток, 23 июля, российские войска несколько раз атаковали Днепропетровскую область дронами и артиллерией. В результате вражеских атак ранены трое подростков. Об этом заявил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает УНН.

Детали

В течение дня Никопольщина снова содрогалась от вражеских атак. Агрессор применил полдесятка дронов-камикадзе, совершил два артобстрела. громко было в Никополе, Марганецкой, Покровской громадах. Ранены трое подростков. Их жизни ничего не угрожает - резюмировал лисак.

Также председатель ОВА рассказал, что в результате обстрелов повреждены два частных дома, сельскохозяйственное предприятие. Погибло 100 домашних птиц.

Напомним,

В Марганце Днепропетровской области российский беспилотник атаковал быдом семейного типа, где жили 12 детей. Трое подростков 13-14 лет получили осколочные ранения и были госпитализированы.