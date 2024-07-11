Враг ночью атаковал Прикарпатье: обошлось без жертв и разрушений гражданской инфраструктуры
Киев • УНН
российская армия ночью атаковала Ивано-Франковскую область, но благодаря противовоздушной обороне обошлось без жертв и разрушений гражданской инфраструктуры.
В ночь на 11 июля на Прикарпатье объявляли "воздушную тревогу". Армия рф атаковала Ивано-Франковскую область воздушными целями, работали силы ПВО, жертв и разрушений гражданской инфраструктуры нет, сообщила в четверг председатель Ивано-Франковской ОГА Светлана Онищук, передает УНН.
Враг атаковал нашу область воздушными целями. Благодаря ПВО, обошлось без жертв и разрушений гражданской инфраструктуры
Председатель ОВА в очередной раз призвала не пренебрегать сигналами "воздушной тревоги". Онищук указала, что враг наносит удары по мирным городам, пытаясь запугать людей.
В ночь на 11 июля украинские ПВО уничтожили 6 вражеских беспилотников11 июля 2024, 04:12 • 14091 просмотр