Враг ночью атаковал Прикарпатье: обошлось без жертв и разрушений гражданской инфраструктуры

В ночь на 11 июля на Прикарпатье объявляли "воздушную тревогу". Армия рф атаковала Ивано-Франковскую область воздушными целями, работали силы ПВО, жертв и разрушений гражданской инфраструктуры нет, сообщила в четверг председатель Ивано-Франковской ОГА Светлана Онищук, передает УНН.

Враг атаковал нашу область воздушными целями. Благодаря ПВО, обошлось без жертв и разрушений гражданской инфраструктуры - написала Онищук в Telegram.

Председатель ОВА в очередной раз призвала не пренебрегать сигналами "воздушной тревоги". Онищук указала, что враг наносит удары по мирным городам, пытаясь запугать людей.

В ночь на 11 июля украинские ПВО уничтожили 6 вражеских беспилотников