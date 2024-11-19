Враг нанес ракетный удар по жилой застройке в Запорожье

Вражеские войска нанесли удар по населенному пункту в Запорожской области. Об этом сообщает председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, передает УНН.

Детали

По предварительной информации, ракетный обстрел был направлен по жилой застройке.

Последствия атаки пока уточняются, детали происшествия еще выясняются.

Жителей призывают оставаться в безопасных местах и соблюдать меры предосторожности.

Враг обстрелял Запорожскую область: 410 обстрелов за сутки по 10 населенным пунктам