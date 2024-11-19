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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Враг нанес ракетный удар по жилой застройке в Запорожье

Враг нанес ракетный удар по жилой застройке в Запорожье

Киев  •  УНН

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Российские войска обстреляли населенный пункт в Запорожской области, целью стала жилая застройка. Последствия атаки сейчас выясняются, местных просят соблюдать меры безопасности.

Вражеские войска нанесли удар по населенному пункту в Запорожской области. Об этом сообщает председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, передает УНН.

Детали

По предварительной информации, ракетный обстрел был направлен по жилой застройке.

Последствия атаки пока уточняются, детали происшествия еще выясняются.

Жителей призывают оставаться в безопасных местах и соблюдать меры предосторожности.

Враг обстрелял Запорожскую область: 410 обстрелов за сутки по 10 населенным пунктам14 нояб. 2024, 05:04 • 43485 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

ОбществоВойна
zaporozheЗапорожье