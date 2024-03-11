Враг артиллерией нанес удар по Николаевской области, повреждены дома в Дмитровке

В Николаевской области за прошедшие сутки российские войска обстреляли из артиллерии акваторию Очаковской громады и село Дмитровка, повредив частные дома, но обошлось без жертв, сообщил в понедельник глава Николаевской ОВА Виталий Ким, пишет УНН.

Детали

По словам Кима, вчера, 10 марта, в 10:25 враг наносил удары из артиллерии по акватории Очаковской громады.

"Также вчера в 11:11 и 11:23 под вражеским артиллерийским обстрелом находилось село Дмитровка Куцурубской громады. Повреждены частные дома", - указал Ким в Telegram.

Пострадавших, по его словам, в обоих случаях нет.

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