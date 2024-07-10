Киев • УНН
Оккупанты совершили 476 обстрелов 11 населенных пунктов Запорожской области, в том числе 5 авиаударов, 228 беспилотников, 16 ракетных обстрелов и 227 артиллерийских обстрелов, что привело к разрушению жилых домов и инфраструктуры.
Согласно данным, вражеские войска совершили 5 авиационных ударов по населенным пунктам Роботино, Ровнополье и Копаням.
Также для атаки было задействовано 228 беспилотников различной модификации, которые обстреливали Беленькое, Гуляйполе, Левадное, Роботино, Малую Токмачку, Малиновку, Новоданиловку и Новоандреевку.
Кроме того, было зафиксировано 16 обстрелов ракетных систем залпового огня, которые пришлись на территории Роботино, Гуляйполя, Новоданиловки и Малиновки.
Всего было проведено 227 артобстрелов по территории Гуляйполя, Орехова, Малой Токмачки, Новоандреевки, Роботино, Левадного, Малиновки и Новоданиловки.
Добавим
В пределах суток поступило 27 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры. К сожалению, один человек ранен в результате российских атак по Запорожскому району.
росіяни вдарили по соціальній інфраструктурі на Запоріжжі: поранено людину9 июля 2024, 16:18 • 19897 просмотров