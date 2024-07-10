Согласно данным, вражеские войска совершили 5 авиационных ударов по населенным пунктам Роботино, Ровнополье и Копаням.

Также для атаки было задействовано 228 беспилотников различной модификации, которые обстреливали Беленькое, Гуляйполе, Левадное, Роботино, Малую Токмачку, Малиновку, Новоданиловку и Новоандреевку.

Кроме того, было зафиксировано 16 обстрелов ракетных систем залпового огня, которые пришлись на территории Роботино, Гуляйполя, Новоданиловки и Малиновки.

Всего было проведено 227 артобстрелов по территории Гуляйполя, Орехова, Малой Токмачки, Новоандреевки, Роботино, Левадного, Малиновки и Новоданиловки.

Добавим

В пределах суток поступило 27 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры. К сожалению, один человек ранен в результате российских атак по Запорожскому району.

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