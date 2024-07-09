Во вторник, 9 июля, российские войска нанесли удар по поселку Беленькое Запорожской области и ранили мужчину. Об этом заявил председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, передает УНН.

Детали

По словам Федорова, в результате удара рф по инфраструктуре региона один человек получил ранения.

Враг нанес удар по объекту социальной инфраструктуры. Повредил жилые и производственные здания. Получил ранения местный житель - говорится в заявлении главы ОВА.

Напомним

Председатель Полтавской ОГА Филипп Пронин заявил, что армия рф атаковала Полтавскую область. Предварительно, есть попадание в промышленный объект.