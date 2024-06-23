Киев • УНН
Врачи Института трансплантологии имени Шалимова успешно провели трансплантацию почек двум женщинам, 18-летней Наталье и 35-летней Юлии, которые страдали серьезными заболеваниями почек. Трансплантация позволит им вернуться к нормальной жизни.
В Национальном научном центре хирургии и трансплантологии имени А. А. Шалимова врачи успешно провели трансплантацию почек двум женщинам, 18-летней Наталье и 35-летней Юлии, которые страдали от серьезных почечных заболеваний. Как сообщается, операции прошли успешно, обе пациентки находятся в процессе послеоперационной реабилитации, пишет УНН.
Детали
В Институте трансплантологии им. Шалимова врачи успешно выполнили трансплантацию почек для двух женщин в возрасте 18 и 35 лет.
У 18 – летней Натальи был диагноз-хронический гломерулонефрит и хроническая почечная недостаточность 4 стадии.
Три года назад она переболела COVID-19, который, предположительно, стал причиной нарушений в функционировании ее почек. Врачи установили Наталье диагноз хронический гломерулонефрит, а впоследствии и хроническую почечную недостаточность четвертой стадии. Позже врачи перевели ее на постоянный перитонеальный диализ, метод почечной заместительной терапии, требующий наличия специального катетера в брюшной полости.
Единственный шанс для Натальи вернуться к нормальной жизни — трансплантация почки. На прошлой неделе она получила звонок от Единой государственной информационной системы трансплантации, которая сообщила, что нашелся соответствующий орган от умершего донора.
Посмертным донором стал 62-летний мужчина, которому констатировали смерть мозга.
В минувшую субботу стало известно, что в Ровенской областной клинической больнице констатировали смерть мозга из-за инсульта 62-летнему мужчине. Реципиентами почек единство определил двух наших пациенток. Поэтому бригада срочно выехала на забор органов, а остальная часть команды - хирурги-трансплантологи, анестезиологи, реаниматологи, анестезистки, операционные медицинские сестры, врачи функциональной диагностики и нефрологи-готовили пациенток к трансплантации
Вторая почка донора вернула к полноценной жизни 35-летнюю Юлию.
Юлия, которая с детства страдает сахарным диабетом, получила вторую почку от донора, что позволило ей вернуться к полноценной жизни. В возрасте 26 лет Юлии был установлен диагноз диабетической нефропатии, и последние несколько лет она вынуждена была проходить перитонеальный диализ. Юлия, которая является психологи не, из-за своей болезни вынуждена была приостановить работу и более года ждала трансплантацию.
Обе операции по трансплантации почек проведены в Национальном Научном Центре хирургии и трансплантологии имени А. А. Шалимова, и обе почки заработали успешно уже на операционном столе. Состояние пациенток сейчас соответствует сложности перенесенного оперативного вмешательства. Сейчас обе находятся в одной палате, проходят послеоперационную реабилитацию и планируют свое будущее.
Напомним
В Национальном научном центре хирургии и трансплантологии имени А. А. Шалимова рассказали о правах доноров, а также о том, почему сейчас уменьшается количество трансплантаций от живого донора.
Трансплантация в Украине становится системной и плановой: в Институте Шалимова сообщили, что еще 8 пациентов получили новую жизнь23 апреля 2024, 13:48 • 20286 просмотров