В Национальном научном центре хирургии и трансплантологии имени А. А. Шалимова врачи успешно провели трансплантацию почек двум женщинам, 18-летней Наталье и 35-летней Юлии, которые страдали от серьезных почечных заболеваний. Как сообщается, операции прошли успешно, обе пациентки находятся в процессе послеоперационной реабилитации, пишет УНН.

Детали

В Институте трансплантологии им. Шалимова врачи успешно выполнили трансплантацию почек для двух женщин в возрасте 18 и 35 лет.

У 18 – летней Натальи был диагноз-хронический гломерулонефрит и хроническая почечная недостаточность 4 стадии.

Три года назад она переболела COVID-19, который, предположительно, стал причиной нарушений в функционировании ее почек. Врачи установили Наталье диагноз хронический гломерулонефрит, а впоследствии и хроническую почечную недостаточность четвертой стадии. Позже врачи перевели ее на постоянный перитонеальный диализ, метод почечной заместительной терапии, требующий наличия специального катетера в брюшной полости.

Единственный шанс для Натальи вернуться к нормальной жизни — трансплантация почки. На прошлой неделе она получила звонок от Единой государственной информационной системы трансплантации, которая сообщила, что нашелся соответствующий орган от умершего донора.

Посмертным донором стал 62-летний мужчина, которому констатировали смерть мозга.

В минувшую субботу стало известно, что в Ровенской областной клинической больнице констатировали смерть мозга из-за инсульта 62-летнему мужчине. Реципиентами почек единство определил двух наших пациенток. Поэтому бригада срочно выехала на забор органов, а остальная часть команды - хирурги-трансплантологи, анестезиологи, реаниматологи, анестезистки, операционные медицинские сестры, врачи функциональной диагностики и нефрологи-готовили пациенток к трансплантации - рассказал хирург-трансплантолог отделения трансплантации почки Алексей Вороняк.

Вторая почка донора вернула к полноценной жизни 35-летнюю Юлию.

Юлия, которая с детства страдает сахарным диабетом, получила вторую почку от донора, что позволило ей вернуться к полноценной жизни. В возрасте 26 лет Юлии был установлен диагноз диабетической нефропатии, и последние несколько лет она вынуждена была проходить перитонеальный диализ. Юлия, которая является психологи не, из-за своей болезни вынуждена была приостановить работу и более года ждала трансплантацию.

Обе операции по трансплантации почек проведены в Национальном Научном Центре хирургии и трансплантологии имени А. А. Шалимова, и обе почки заработали успешно уже на операционном столе. Состояние пациенток сейчас соответствует сложности перенесенного оперативного вмешательства. Сейчас обе находятся в одной палате, проходят послеоперационную реабилитацию и планируют свое будущее.

Напомним

В Национальном научном центре хирургии и трансплантологии имени А. А. Шалимова рассказали о правах доноров, а также о том, почему сейчас уменьшается количество трансплантаций от живого донора.

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