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Лікарі інституту трансплантології ім.Шалімова провели успішну пересадку нирок двом жінкам

Київ • УНН

 • 23291 перегляди

Лікарі Інституту трансплантології імені Шалімова успішно провели трансплантацію нирок двом жінкам, 18-річній Наталії та 35-річній Юлії, які страждали серйозними захворюваннями нирок. Трансплантація дозволить їм повернутися до нормального життя.

Лікарі інституту трансплантології ім.Шалімова провели успішну пересадку нирок двом жінкам

У Національному науковому Центрі хірургії та трансплантології імені О.О.Шалімова лікарі успішно провели трансплантацію нирок двом жінкам, 18-річній Наталії та 35-річній Юлії, які страждали від серйозних ниркових захворювань. Як повідомляється, операції пройшли успішно, обидві пацієнтки перебувають у процесі післяопераційної реабілітації, пише УНН.

Деталі

У інституті трансплантології ім. Шалімова лікарі успішно виконали трансплантацію нирок для двох жінок віком 18 та 35 років.

У 18-річної Наталії був діагноз – хронічний гломерулонефрит та хронічна ниркова недостатність 4 стадії.

Три роки тому вона перехворіла на COVID-19, який, імовірно, став причиною порушень у функціонуванні її нирок. Лікарі встановили Наталії діагноз хронічний гломерулонефрит, а згодом і хронічну ниркову недостатність четвертої стадії. Пізніше лікарі перевели її на постійний перитонеальний діаліз, метод ниркової замісної терапії, який вимагає наявності спеціального катетера в черевній порожнині.

Єдиний шанс для Наталії повернутися до нормального життя — трансплантація нирки. Минулого тижня вона отримала дзвінок від єдиної державної інформаційної системи трансплантації, яка повідомила, що знайшовся відповідний орган від померлого донора.

Посмертним донором став 62-річний чоловік, якому констатували смерть мозку.

Минулої суботи стало відомо, що у Рівненській  обласній  клінічній лікарні констатували смерть мозку через інсульт 62-річному чоловіку. Реципієнтами нирок ЄДІСТ визначив  двох наших пацієнток. Тому бригада терміново виїхала на забір органів, а інша частина команди - хірурги-трансплантологи, анестезіологи, реаніматологи, анестезистки, операційні медичні сестри, лікарі функціональної діагностики та нефрологи - готували пацієнток до трансплантації

- розповів хірург-трансплантолог відділення трансплантації нирки Олексій Вороняк.

Друга нирка донора повернула до повноцінного життя 35-річну Юлію.

Юлія, яка з дитинства страждає на цукровий діабет, отримала другу нирку від донора, що дозволило їй повернутися до повноцінного життя. У віці 26 років Юлії було встановлено діагноз діабетичної нефропатії, і останні кілька років вона змушена була проходити перитонеальний діаліз. Юлія, яка є психологинею, через свою хворобу змушена була призупинити роботу і понад рік чекала на трансплантацію.

Обидві операції з трансплантації нирок проведені у Національному Науковому Центрі хірургії та трансплантології імені О.О.Шалімова, і обидві нирки запрацювали успішно вже на операційному столі. Стан пацієнток наразі відповідає складності перенесеного оперативного втручання. Наразі обидві перебувають у одній палаті, проходять післяопераційну реабілітацію та планують своє майбутнє.

Нагадаємо

У Національному науковому Центрі хірургії та трансплантології імені О.О.Шалімова розповіли про права донорів, а також про те, чому наразі зменшується кількість трансплантацій від живого донора.

Трансплантація в Україні стає системною та плановою: в Інституті Шалімова повідомили, що ще 8 пацієнтів отримали нове життя23.04.24, 16:48 • 20599 переглядiв

Ірина Колеснік

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