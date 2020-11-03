ВР отправила на доработку законопроект об увеличении штрафов за продажу лекарств без рецепта
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. Парламентарии отправили на повторное первое чтение законопроект о повышении штрафов за продажу лекарств без рецепта. Соответствующее решение поддержали 244 народные депутаты Украины, передает УНН.
Так, законопроектом предусматривается усиление контроля за соблюдением субъектами хозяйствования требований законодательства относительно качества лекарственных средств в части усиления административных санкций за:
• продажу лекарственных средств в аптечных учреждениях без рецепта в запрещенных законодательством случаях (штраф от 100 до 500 необлагаемых минимумов граждан);
• введение в оборот или реализацию продукции, не соответствующей требованиям стандартов (штраф от 300 до 800 необлагаемых минимумов граждан);
• выполнение работ, оказание услуг гражданам-потребителям, не отвечающим требованиям стандартов, норм и правил (штраф от 100 до 500 необлагаемых минимумов граждан);
• невыполнение законных требований должностных лиц центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере контроля качества и безопасности лекарственных средств (штраф от 200 до 500 необлагаемых минимумов граждан).
По мнению авторов законопроекта, повышение штрафов будет способствовать обеспечению дальнейшей гармонизации национальной нормативно-правовой базы в сфере оборота лекарственных средств с международным и европейским законодательством.
Как сообщал УНН ранее, Кабинет министров Украины предлагает внести изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях и повысить штрафы за продажу лекарств без рецепта.