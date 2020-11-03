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ВР відправила на доопрацювання законопроект про збільшення штрафів за продаж ліків без рецепта

ВР відправила на доопрацювання законопроект про збільшення штрафів за продаж ліків без рецепта

Київ • УНН

 • 8616 перегляди

КИЇВ. 3 листопада. УНН. Парламентарі відправили на повторне перше читання законопроект про підвищення штрафів за продаж ліків без рецепта. Відповідне рішення підтримали 244 народних депутатів України, передає УНН.

Так, законопроектом передбачається посилення контролю за дотриманням суб’єктами господарювання вимог законодавства щодо якості лікарських засобів в частині посилення адміністративних санкцій за:

• продаж лікарських засобів в аптечних закладах без рецепта у заборонених законодавством випадках (штраф від 100 до 500 неоподатковуваних мінімумів громадян);

• введення в обіг або реалізацію продукції, яка не відповідає вимогам стандартів (штраф від 300 до 800 неоподатковуваних мінімумів громадян);

• виконання робіт, надання послуг громадянам-споживачам, що не відповідають вимогам стандартів, норм і правил (штраф від 100 до 500 неоподатковуваних мінімумів громадян);

• невиконання законних вимог посадових осіб центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері контролю якості та безпеки лікарських засобів (штраф від 200 до 500 неоподатковуваних мінімумів громадян).

На думку авторів законопроекту, підвищення штрафів буде сприяти забезпеченню подальшої гармонізації національної нормативно-правової бази у сфері обігу лікарських засобів із міжнародним та європейським законодавством.

Як повідомляв УНН раніше, Кабінет міністрів України пропонує внести зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення і підвищити штрафи за продаж ліків без рецепта.

Українські Національні Новини

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