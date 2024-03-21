ВР упростила закупку инновационных препаратов

Верховная Рада приняла законопроект, который упрощает доступ к инновационным препаратам и медицинским технологиям, а также обеспечивает возможность закупок лекарственных средств по договорам управляемого доступа. Об этом пишет УНН со ссылкой на нардепа Ярослава Железняка и пресс-службу Министерства здравоохранения.

"№9428-внесение изменений в Закон Украины "О публичных закупках" относительно договоров управляемого доступа. В целом-299", - сообщил Железняк.

В Минздраве указывают, что принятие правительственного законопроекта важный шаг к разблокированию дальнейшей реализации и заключению договоров управляемого доступа, которые позволяют государству закупать дорогостоящие оригинальные инновационные лекарственные средства на более выгодных условиях и обеспечивать ими пациентов с редкими болезнями.

Закон устанавливает требования к информации о лекарствах, публикуемой в электронной системе закупок. Она должна содержать:

международное непатентованное название (при наличии);

торговое название;

форму выпуска и дозировку лекарственного средства;

срок действия договора управляемого доступа;

Дополнение

В сентябре 2021 года Верховная Рада приняла закон по обеспечению возможности закупок лекарственных средств по договорам управляемого доступа, упрощающий доступ к инновационным препаратам и медицинским технологиям. Тогда принятый закон действовал до 31 декабря 2023 года.