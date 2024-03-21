ВР упростила закупку инновационных препаратов

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Могут пытаться отвлекать Силы обороны: эксперт о причине активизации ДРГ рф в Сумской области
  •  56005 просмотра

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«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает
  •  101393 просмотра

«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает

Эксклюзив
Правоохранители должны отреагировать на поездки за границу руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут на авто ликвидируемого "Мегабанка" - нардеп
  •  102891 просмотра

Правоохранители должны отреагировать на поездки за границу руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут на авто ликвидируемого "Мегабанка" - нардеп

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SEVOTECH просит "Львовский арсенал" до 1 апреля забрать снаряды для МОУ - документ
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SEVOTECH просит "Львовский арсенал" до 1 апреля забрать снаряды для МОУ - документ

Эксклюзив
Аллерголог рассказала, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться
  •  127721 просмотра

Аллерголог рассказала, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

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Гетманцев обманул депутатов, которые стали соавторами законопроекта о "клубе белого бизнеса", на самом деле там преференции для избранных - Южанина
20 марта 2024, 08:50  •  141372 просмотра

Гетманцев обманул депутатов, которые стали соавторами законопроекта о "клубе белого бизнеса", на самом деле там преференции для избранных - Южанина

Эксклюзив
Весеннее равноденствие: астролог рассказала о важности этого дня
19 марта 2024, 19:59  •  145152 просмотра

Весеннее равноденствие: астролог рассказала о важности этого дня

Эксклюзив
Во "Львовском арсенале" отказались комментировать непоставки мин для армии по контракту с МО
19 марта 2024, 16:17  •  133477 просмотра

Во "Львовском арсенале" отказались комментировать непоставки мин для армии по контракту с МО

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Все, к чему прикасается Гетманцев, убивает украинскую экономику - эксперт
19 марта 2024, 11:51  •  128374 просмотра

Все, к чему прикасается Гетманцев, убивает украинскую экономику - эксперт

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19 марта 2024, 08:24  •  125531 просмотра

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20 марта 2024, 10:44  •  177692 просмотра
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18 марта 2024, 18:47  •  277832 просмотра

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Верховная Рада приняла законопроект, который упрощает доступ к инновационным лекарствам и медицинским технологиям, позволяя государству закупать дорогие оригинальные инновационные лекарства по более выгодным ценам через контракты управляемого доступа.

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ВР упростила закупку инновационных препаратов

Зеленский обсудил с Мицотакисом договоренности об укреплении ПВО: "В необходимости премьер убедился в Одессе 6 марта"

Зеленский обсудил с премьер-министром Греции Мицотакисом укрепление противовоздушной обороны Украины и ускорение работы над двусторонним соглашением о безопасности в рамках Вильнюсской декларации G7.

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Зеленский обсудил с Мицотакисом договоренности об укреплении ПВО: "В необходимости премьер убедился в Одессе 6 марта"

Вражеский удар по Николаеву: есть погибший и четверо раненых

В результате удара российской баллистической ракеты по Николаеву по состоянию на 15: 10 погибла одна женщина и четыре человека получили ранения.

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Вражеский удар по Николаеву: есть погибший и четверо раненых

Удар рф по Харькову: спасатели разбирают завалы, под обломками могут быть тела погибших

В Харькове сотрудники ГСЧС продолжают разбирать строительные конструкции, поврежденные российскими ракетными ударами.

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Удар рф по Харькову: спасатели разбирают завалы, под обломками могут быть тела погибших

Польские фермеры планируют разблокировать один из пунктов пропуска на границе с Украиной

Польские фермеры, которые заблокировали границу с Украиной, планируют сегодня с 20: 00 разблокировать пункт пропуска Зосин-Устилуг, временно приостановив свой протест и разрешив движение автотранспорта без осложнений.

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Польские фермеры планируют разблокировать один из пунктов пропуска на границе с Украиной

Пять европейских стран призвали Еврокомиссию запретить импорт зерна из россии и беларуси

Пять европейских стран-Литва, Латвия, Эстония, Польша и Чехия - призвали Европейскую комиссию запретить импорт зерна из россии и белоруссии, чтобы предотвратить финансирование войны россии против Украины.

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Пять европейских стран призвали Еврокомиссию запретить импорт зерна из россии и беларуси

Цена золота установила пятый рекорд за март

Цены на золото достигли нового рекордного уровня в 2222,39 доллара за унцию, что обусловлено ожиданиями снижения процентных ставок в США.

Экономика •   •  10050 просмотра
Цена золота установила пятый рекорд за март

Шольц высказался относительно использования прибылей от замороженных активов рф для вооружения Украины

Канцлер Германии Олаф Шольц высказался относительно использования прибылей от замороженных российских активов для закупки оружия и боеприпасов для оборонной борьбы Украины против российского вторжения.

Война •   •  12819 просмотра
Шольц высказался относительно использования прибылей от замороженных активов рф для вооружения Украины

россияне распространяют фейки о новом наступлении на Слобожанщину и Черниговщину

россияне распространяют дезинформацию о возможном новом наступлении с севера на Украину, но украинские власти отрицают такие планы и заявляют, что ситуация контролируется и никаких неожиданностей не ожидается.

Война •   •  11381 просмотра
россияне распространяют фейки о новом наступлении на Слобожанщину и Черниговщину

Одиозного экс министра образования табачника заочно приговорили к 15 годам тюрьмы и конфисковали имущество

Экс-министр дмитрий табачник получил 15 лет лишения свободы заочно. Еще один чиновник времен януковича, дмитрий ворона, получил 12 лет. Оба осуждены за государственную измену, пособничество государству-агрессору и нарушение законов военного времени, при этом их активы на сумму более 200 миллионов гривен были конфискованы.

Криминал и ЧП •   •  10305 просмотра
Одиозного экс министра образования табачника заочно приговорили к 15 годам тюрьмы и конфисковали имущество