ВР приняла за основу законопроект об усилении конфиденциальности обличителей коррупции
Киев • УНН
КИЕВ. 5 ноября. УНН. Парламентарии приняли за основу законопроект, которым усиливается конфиденциальность обличителей коррупции. Соответствующее решение поддержали 254 народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.
"Предлагаем создать Единый портал сообщений для обличителей коррупции. Не будет необходимости для государственных органов создавать отдельные анонимные каналы сообщений, условно говоря в каждом селе отдельно", - сказала заместитель главы комитета по вопросам антикоррупционной деятельности Галина Янченко.
По ее словам, для создания такого портала не нужны дополнительные средства из госбюджета.
Проект Закона №3450 разработан с целью организации Единого портала сообщений обличителей и закрепления гарантии правовой защиты обличителей исключительно через адвокатов системы бесплатной правовой помощи. По мнению авторов законопроекта это создаст правовую основу для осуществления сообщений обличителей, что будет способствовать надлежащему и качественному упорядочению процедуры рассмотрения сообщений о коррупции.
Напомним, с 1 января вступил в силу закон "О внесении изменений в закон Украины "О предотвращении коррупции" относительно обличителей коррупции".