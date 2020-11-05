ВР приняла за основу законопроект об усилении конфиденциальности обличителей коррупции

"Предлагаем создать Единый портал сообщений для обличителей коррупции. Не будет необходимости для государственных органов создавать отдельные анонимные каналы сообщений, условно говоря в каждом селе отдельно", - сказала заместитель главы комитета по вопросам антикоррупционной деятельности Галина Янченко.

По ее словам, для создания такого портала не нужны дополнительные средства из госбюджета.

Проект Закона №3450 разработан с целью организации Единого портала сообщений обличителей и закрепления гарантии правовой защиты обличителей исключительно через адвокатов системы бесплатной правовой помощи. По мнению авторов законопроекта это создаст правовую основу для осуществления сообщений обличителей, что будет способствовать надлежащему и качественному упорядочению процедуры рассмотрения сообщений о коррупции.

Напомним, с 1 января вступил в силу закон "О внесении изменений в закон Украины "О предотвращении коррупции" относительно обличителей коррупции".