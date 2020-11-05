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ВР ухвалила за основу законопроект про посилення конфіденційності викривачів корупції

ВР ухвалила за основу законопроект про посилення конфіденційності викривачів корупції

Київ • УНН

 • 10299 перегляди

КИЇВ. 5 листопада. УНН. Парламентарі ухвалили за основу законопроект, яким посилюється конфіденційність викривачів корупції. Відповідне рішення підтримали 254 народних депутатів України, передає кореспондент УНН.

“Пропонуємо створити Єдиний портал повідомлень для викривачів корупції. Не буде потреби для державних органів створювати окремі анонімні канали повідомлень, умовно кажучи у кожному селі окремо”, - сказала заступник голови комітету з питань антикорупційної діяльності Галина Янченко.

За її словами, для створення такого порталу не потрібні додаткові кошти з держбюджету.

Проект Закону №3450 розроблено з метою організації Єдиного порталу повідомлень викривачів та закріплення гарантії правового захисту викривачів виключно через адвокатів системи безоплатної правової допомоги. На думку авторів законопроекту це створить правову основу для здійснення повідомлень викривачів, що сприятиме належному та якісному упорядкуванню процедури розгляду повідомлень про корупцію.

Нагадаємо, з 1 січня набув чинності закон "Про внесення змін до закону України "Про запобігання корупції" щодо викривачів корупції”.

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