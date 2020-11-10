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ВР рекомендовали принять за основу законопроект о Генсхеме планирования территории Украины

ВР рекомендовали принять за основу законопроект о Генсхеме планирования территории Украины

Киев  •  УНН

 • 16537 просмотра

КИЕВ. 10 ноября. УНН. Парламентский комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства рекомендует Верховной Раде принять за основу законопроект о Генеральной схеме планирования территории Украины. Об этом сообщает пресс-служба ВР, передает УНН.

"Комитет на своем заседании рассмотрел проект Закона о внесении изменений в Закон Украины "О регулировании градостроительной деятельности" относительно Генеральной схемы планирования территории Украины №3337. Проектом акта предусмотрено внесение изменений в Закон Украины "О регулировании градостроительной деятельности", которые с учетом изменений в пространственном развитии государства, внешних вызовов, стоящих перед Украиной сегодня, и совершенствованием технологически методологических подходов к управлению территориальным развитием, позволят создать работу над разработкой новой Генеральной схемы и переводом на современную технологическую основу", - говорится в сообщении.

Указывается, что принятие законопроекта "создаст основу для функционирования Генеральной схемы на основе ведущих геоинформационных технологий, формируя каркас для национальной геоинформационной системы, согласованного и прозрачного управления государством".

Также положения проекта направлены на определение сроков, основных принципов планирования территории на государственном уровне, порядка принятия решения о разработке Генеральной схемы, определение разработчика, заказчика, перечень исходных данных, порядка реализации градостроительной документации на государственном уровне, в частности, определение инструментов реализации и мониторинга Генеральной схемы. В документе указано, что реализация проекта будет осуществляться за счет средств, предусмотренных в государственном бюджете на соответствующий год.

"При разработке новой редакции Генеральной схемы должны быть учтены, прежде всего, стремление Украины интегрироваться в Европейское сообщество и связанное с этим строительство новых международных транспортных коридоров, развитие приграничных регионов, создание инновационных объектов (технопарков, индустриальных парков, логистических центров). Также важно приобщение к Европейской системе природоохранных территорий через внедрение концепции Изумрудной сети", - добавили в ВР.

Указывается, что при обсуждении было заслушано позицию Министерства развития общин и территорий по поддержке данного законопроекта и было учтено, что его принятие позволит начать работы по разработке Генеральной схемы Украины, срок которой истекает 31 декабря 2020 года.

"Члены Комитета поддержали предложение подкомитета по вопросам градостроительства, благоустройства и земельных отношений в пределах территорий застройки и рекомендовали Верховной Раде принять проект Закона №3337 по результатам рассмотрения в первом чтении", - резюмировали в ВР.

Как сообщалось ранее в УНН, в сентябре прошлого года Кабмин планировал создать новую Генсхему планирования территории Украины.

Украинские Национальные Новости

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