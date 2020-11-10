ВР рекомендували прийняти за основу законопроект про Генсхему планування території України

ukru
14:10 • 29923 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

10:24 • 76112 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 104264 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
19 березня, 07:49 • 106697 перегляди

Догляд за волоссям після зими: поради від трихолога

19 березня, 06:32 • 136527 перегляди

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 03:38 • 121862 перегляди

Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

18 березня, 21:00 • 122632 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 123166 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

18 березня, 17:51 • 107065 перегляди

Білий дім оприлюднив заяву за підсумками телефонної розмови Трампа та путіна: деталі

18 березня, 17:38 • 113630 перегляди

Переговори щодо впровадження морського перемир'я розпочнуться негайно на Близькому Сході — Білий дім

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+6°
4 м/с
71 %
757 мм
Похмуро, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
путін сміється над нами - Борис Джонсон про розмову Трампа з очільником рф

путін сміється над нами - Борис Джонсон про розмову Трампа з очільником рф

19 березня, 07:34 • 112312 перегляди
Зеленський відповів на питання, хто представить Україну і США на зустрічі в Саудівській Аравії

Зеленський відповів на питання, хто представить Україну і США на зустрічі в Саудівській Аравії

10:59 • 53013 перегляди
За яких умов Україна припинить удари по енергетиці рф: Президент роз'яснив

За яких умов Україна припинить удари по енергетиці рф: Президент роз'яснив

11:04 • 64160 перегляди
Британський спецназ готовий вирушити в Україну у складі миротворчої місії

Британський спецназ готовий вирушити в Україну у складі миротворчої місії

11:28 • 87770 перегляди
Пропагандист корчевніков отримав підозру за заклик до знищення українців – СБУ

Пропагандист корчевніков отримав підозру за заклик до знищення українців – СБУ

11:39 • 83913 перегляди
Публікації
“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

13:52 • 34594 перегляди
Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

13:13 • 45297 перегляди
Зарахування дитини в садочок: коли розсилатимуть запрошення та які документи потрібні

Зарахування дитини в садочок: коли розсилатимуть запрошення та які документи потрібні

12:52 • 46915 перегляди
Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 06:32 • 136528 перегляди
Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

19 березня, 05:20 • 109656 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 27985 перегляди
Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

19 березня, 09:25 • 38644 перегляди
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 103199 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 121797 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 121396 перегляди
Актуальне
ВР рекомендували прийняти за основу законопроект про Генсхему планування території України

ВР рекомендували прийняти за основу законопроект про Генсхему планування території України

Київ • УНН

 • 16542 перегляди

КИЇВ. 10 листопада. УНН. Парламентський комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування рекомендує Верховній Раді прийняти за основу законопроект щодо Генеральної схеми планування території України. Про це повідомляє пресслужба ВР, інформує УНН.

"Комітет на своєму засіданні розглянув проект Закону про внесення змін до Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" щодо Генеральної схеми планування території України №3337. Проектом акта передбачено внесення змін до Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності", які з урахуванням змін у просторовому розвитку держави, зовнішніх викликів, що стоять перед Україною сьогодні, та вдосконаленням технологічно-методологічних підходів до управління територіальним розвитком, дозволять започаткувати роботу над розробленням нової Генеральної схеми та переведенням її на сучасну технологічну основу", - йдеться у повідомленні.

Вказується, що прийняття законопроекту "створить підґрунтя для функціонування Генеральної схеми на основі провідних геоінформаційних технологій, формуючи каркас для національної геоінформаційної системи, узгодженого та прозорого управління державою".

Також положення проекту спрямовані на визначення термінів, основних засад планування території на державному рівні, порядку прийняття рішення про розроблення Генеральної схеми, визначення розробника, замовника, переліку вихідних даних, порядку реалізації містобудівної документації на державному рівні, зокрема, визначення інструментів реалізації та моніторингу Генеральної схеми. У документі зазначено, що реалізація проекту здійснюватиметься за рахунок коштів, передбачених у державному бюджеті на відповідний рік.

"При розробці нової редакції Генеральної схеми мають бути враховані, насамперед, прагнення України інтегруватись до Європейської спільноти і пов'язане з цим спорудження нових міжнародних транспортних коридорів, розвиток транскордонних регіонів, створення інноваційних об'єктів (технопарків, індустріальних парків, логістичних центрів). Також важливим є долучення до Європейської системи природоохоронних територій через впровадження концепції Смарагдової мережі", - додали у ВР.

Вказується, що під час обговорення було заслухано позицію Міністерства розвитку громад та територій щодо підтримки даного законопроекту і було враховано, що його прийняття надасть можливість розпочати роботи з розроблення Генеральної схеми України, термін якої спливає 31 грудня 2020 року.

"Члени Комітету підтримали пропозицію підкомітету з питань містобудування, благоустрою та земельних відносин у межах територій забудови та рекомендували Верховній Раді прийняти проект Закону №3337 за наслідками розгляду в першому читанні за основу", - резюмували у ВР.

Як повідомлялося раніше в УНН, у вересні минулого року Кабмін планував створити нову Генсхему планування території України.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ЕкономікаПолітика

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$226.90
Brent
$70.17
Bitcoin
$83,532.80
S&P 500
$5,619.93
Газ TTF
$42.20
Золото
$3,038.75
Ethereum
$1,943.92