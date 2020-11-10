ВР рекомендували прийняти за основу законопроект про Генсхему планування території України

"Комітет на своєму засіданні розглянув проект Закону про внесення змін до Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" щодо Генеральної схеми планування території України №3337. Проектом акта передбачено внесення змін до Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності", які з урахуванням змін у просторовому розвитку держави, зовнішніх викликів, що стоять перед Україною сьогодні, та вдосконаленням технологічно-методологічних підходів до управління територіальним розвитком, дозволять започаткувати роботу над розробленням нової Генеральної схеми та переведенням її на сучасну технологічну основу", - йдеться у повідомленні.

Вказується, що прийняття законопроекту "створить підґрунтя для функціонування Генеральної схеми на основі провідних геоінформаційних технологій, формуючи каркас для національної геоінформаційної системи, узгодженого та прозорого управління державою".

Також положення проекту спрямовані на визначення термінів, основних засад планування території на державному рівні, порядку прийняття рішення про розроблення Генеральної схеми, визначення розробника, замовника, переліку вихідних даних, порядку реалізації містобудівної документації на державному рівні, зокрема, визначення інструментів реалізації та моніторингу Генеральної схеми. У документі зазначено, що реалізація проекту здійснюватиметься за рахунок коштів, передбачених у державному бюджеті на відповідний рік.

"При розробці нової редакції Генеральної схеми мають бути враховані, насамперед, прагнення України інтегруватись до Європейської спільноти і пов'язане з цим спорудження нових міжнародних транспортних коридорів, розвиток транскордонних регіонів, створення інноваційних об'єктів (технопарків, індустріальних парків, логістичних центрів). Також важливим є долучення до Європейської системи природоохоронних територій через впровадження концепції Смарагдової мережі", - додали у ВР.

Вказується, що під час обговорення було заслухано позицію Міністерства розвитку громад та територій щодо підтримки даного законопроекту і було враховано, що його прийняття надасть можливість розпочати роботи з розроблення Генеральної схеми України, термін якої спливає 31 грудня 2020 року.

"Члени Комітету підтримали пропозицію підкомітету з питань містобудування, благоустрою та земельних відносин у межах територій забудови та рекомендували Верховній Раді прийняти проект Закону №3337 за наслідками розгляду в першому читанні за основу", - резюмували у ВР.

Як повідомлялося раніше в УНН, у вересні минулого року Кабмін планував створити нову Генсхему планування території України.