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Рада предварительно одобрила изменения в Конституцию по консультативным органам ВР

Рада предварительно одобрила изменения в Конституцию по консультативным органам ВР

Киев  •  УНН

 • 8567 просмотра

КИЕВ. 14 января. УНН. Парламентарии предварительно одобрили предложенный и определенный Президентом Украины Владимиром Зеленским как неотложный законопроект №1028 о внесении изменений в Конституцию относительно консультативных, совещательных и других вспомогательных органов ВРУ, одобрив проект постановления, зарегистрированный под №1028/П1. Соответствующее решение поддержали 249 народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.

Законопроект №1028 о внесении изменения в статью 85 Конституции Украины (относительно консультативных, совещательных и других вспомогательных органов Верховной Рады Украины) предусматривает целью внесение необходимого изменения в Конституцию Украины для реформирования системы органов, обеспечивающих функционирование парламента как единого органа законодательной власти в Украине.

Так, в статью 85 КУ добавляется пункт о создании в пределах средств, предусмотренных в Государственном бюджете Украины, для осуществления своих полномочий консультативных, совещательных и других вспомогательных органов.

"По большому счету, это конституционное положение не приводит автоматически к образованию никаких новых органов ВРУ", - сказал во время обсуждения законопроекта в сессионном зале представитель Президента Украины Владимира Зеленского в Конституционном суде Федор Вениславский.

По его словам, народные депутаты Украины смогут при необходимости образовывать вспомогательные органы для работы ВРУ.

По мнению инициатора законопроекта, его принятие будет способствовать оптимизации работы парламента и эффективному выполнению им своих функций.

Напомним, 3 сентября 2019 года Верховная Рада Украины включила в повестку дня для дальнейшего направления в Конституционный суд законопроект, который позволит ВРУ образовывать консультативно-совещательные органы.

Конституционный Суд Украины признал законопроект о внесении изменения в статью 85 Конституции Украины (относительно консультативных, совещательных и других вспомогательных органов Верховной Рады Украины) таким, что отвечает требованиям статей 157 и 158 Конституции Украины.

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