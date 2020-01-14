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Рада попередньо схвалила зміни до Конституції щодо консультативних органів ВР

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КИЇВ. 14 січня. УНН. Парламентарі попередньо схвалили запропонований та визначений Президентом України Володимиром Зеленським як невідкладний, законопроект №1028 про внесення змін до Конституції щодо консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів ВРУ, схваливши проект постанови, зареєстрований за №1028/П1. Відповідне рішення підтримали 249 народних депутатів України, передає кореспондент УНН.

Законопроект №1028 про внесення зміни до статті 85 Конституції України (щодо консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів Верховної Ради України) передбачає меті внесення необхідної зміни до Конституції України для реформування системи органів, що забезпечують функціонування парламенту як єдиного органу законодавчої влади в Україні.

Так, до статті 85 КУ додається пункт про створення у межах коштів, передбачених у Державному бюджеті України, для здійснення своїх повноважень консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів.

"За великим рахунком, це конституційне положення не призводить автоматично до утворення жодних нових органів ВРУ", - сказав під час обговорення законопроекту у сесійній залі представник Президента України Володимира Зеленського у Конституційному суді Федір Веніславський.

За його словами, народні депутати України зможуть за необхідності утворювати допоміжні органи для роботи ВРУ.

На думку ініціатора законопроекту, його ухвалення сприятиме оптимізації роботи парламенту та ефективному виконанню ним своїх функцій.

Нагадаємо, 3 вересня 2019 року Верховна Рада України включила до порядку денного для подальшого направлення до Конституційного суду законопроект, що дозволить ВРУ утворювати консультативно-дорадчі органи.

Конституційний Суд України визнав законопроект про внесення зміни до статті 85 Конституції України (щодо консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів Верховної Ради України) таким, що відповідає вимогам статей 157 і 158 Конституції України.

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