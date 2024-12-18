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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ВР поддержала создание перечня террористических организаций

ВР поддержала создание перечня террористических организаций

Киев  •  УНН

 • 10538 просмотра

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Парламент принял закон о создании перечня террористических организаций, за который проголосовали 282 депутата. СБУ получит полномочия вести список организаций, представляющих угрозу государственной безопасности.

Сегодня, 18 декабря, парламент поддержал в целом создание перечня террористических организаций (законопроект № 12102).  Как сообщил нардеп Алексей Гончаренко, за документ проголосовали 282 народных депутата, передает УНН.

Основные положения законопроекта:

-Формируется законодательный механизм внесения организаций в перечень террористических.

-Перечень охватывает организации, осуществляющие террористическую деятельность на территории Украины или за ее пределами, создавая угрозу государственной безопасности.

-Ведение перечня возлагается на СБУ, которая теперь имеет четкий список оснований для включения организаций, что устраняет дискредитацию.

Военные получат Military ID: Рада приняла решение о создании нового реестра18 дек. 2024, 11:09 • 10948 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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