ВР поддержала создание перечня террористических организаций
Киев • УНН
Парламент принял закон о создании перечня террористических организаций, за который проголосовали 282 депутата. СБУ получит полномочия вести список организаций, представляющих угрозу государственной безопасности.
Сегодня, 18 декабря, парламент поддержал в целом создание перечня террористических организаций (законопроект № 12102). Как сообщил нардеп Алексей Гончаренко, за документ проголосовали 282 народных депутата, передает УНН.
Основные положения законопроекта:
-Формируется законодательный механизм внесения организаций в перечень террористических.
-Перечень охватывает организации, осуществляющие террористическую деятельность на территории Украины или за ее пределами, создавая угрозу государственной безопасности.
-Ведение перечня возлагается на СБУ, которая теперь имеет четкий список оснований для включения организаций, что устраняет дискредитацию.
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