ВР поддержала создание перечня террористических организаций

Сегодня, 18 декабря, парламент поддержал в целом создание перечня террористических организаций (законопроект № 12102). Как сообщил нардеп Алексей Гончаренко, за документ проголосовали 282 народных депутата, передает УНН.

Основные положения законопроекта:

-Формируется законодательный механизм внесения организаций в перечень террористических.

-Перечень охватывает организации, осуществляющие террористическую деятельность на территории Украины или за ее пределами, создавая угрозу государственной безопасности.

-Ведение перечня возлагается на СБУ, которая теперь имеет четкий список оснований для включения организаций, что устраняет дискредитацию.

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