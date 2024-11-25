Впервые за четыре года: Нацбанк проведет стресс-тесты для банков

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Национальный банк Украины возобновляет оценку устойчивости банковской системы в конце 2024 года. Проверка охватит более 90% чистых активов банков и определит необходимость их капитализации или реструктуризации.

После четырехлетнего перерыва Национальный банк Украины  возобновляет оценку устойчивости банковской системы, которая стартует в конце 2024 года. Тест должен охватить более 90% чистых активов банков и определит необходимость капитализации или реструктуризации отдельных учреждений, передает УНН со ссылкой на НБУ.

«После четырехлетнего перерыва оценка устойчивости банков и банковской системы будет осуществляться по стандартной процедуре, с привлечением внешних аудиторов к оценке качества активов и применением неблагоприятного сценария в рамках стресс-тестирования», - отметили в НБУ.

Оценка будет включать три ключевых этапа:

- проверку качества активов независимыми аудиторами,

- экстраполяцию полученных результатов,

- стресс-тестирование крупнейших банков по базовому и неблагоприятному сценариям.

Третий этап охватит банки с самыми высокими показателями объема средств физических лиц, взвешенных на риск активов и объема кредитов физическим лицам, а также те, которые нуждались в капитализации по результатам оценки устойчивости в 2023 году. Это позволит охватить более 90% чистых активов банковской системы.

Оценка устойчивости будет проводиться на дату 1 января 2025 года.

Согласно графику, в декабре 2024 года НБУ утвердит техническое задание и определит перечень банков для стресс-тестирования.

До конца апреля 2025 года аудиторы завершат проверку качества активов, а до 10 августа НБУ утвердит результаты оценки. В случае необходимости банкам будут направлены требования по подготовке программ капитализации или реструктуризации.

Напомним 

В 2024 году украинские банки заработали 40,5 млрд гривен, что на 19% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, несмотря на повышение налогообложения. В течение первого квартала только 8 из 63 банков показали убытки. 

Ирина Колесник

Ирина Колесник

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