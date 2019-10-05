Впервые за пять лет: Марченко вышел в парный финал теннисных соревнований

В полуфинале украинец и его напарник Харри Хелиоваара из Финляндии обыграли дуэт Рубен Бемельманс (Бельгия)/Зденек Колар (Чехия) - 6:3, 4:6, 10:7. На решающем тай-брейке Марченко и Хелиоваара оформили 3 мини-брейка против 2 у соперников.

В финале украинская-финская пара будет противостоять польскому дуэту Кароль Джевецки/Шимон Вальков.

Отметим, что последний раз Марченко доходил до финальной стадии соревнований в паре на челленджере в 2014 году в ноябре, когда на турнире в Брешии вместе с Денисом Молчановым он взял титул.