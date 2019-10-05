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Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін
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Вперше за п'ять років: Марченко вийшов у парний фінал тенісних змагань

Київ • УНН

 • 8455 перегляди

КИЇВ. 5 жовтня. УНН. Український тенісист Ілля Марченко став володарем путівки у фінал парного турніру в Нур-Султані (Казахстан), повідомляє УНН з посиланням на сайт "Великого тенісу".

Вперше за п'ять років: Марченко вийшов у парний фінал тенісних змагань

У півфіналі українець і його напарник Харрі Хеліоваара з Фінляндії обіграли дует Рубен Бемельманс (Бельгія)/Зденек Колар (Чехія) – 6:3, 4:6, 10:7. На вирішальному тай-брейку Марченко і Хеліоваара оформили 3 міні-брейка проти 2 у суперників.

У фіналі українсько-фінська пара буде протистояти польському дуету Кароль Джевєцкі/Шимон Вальков.

Відзначимо, що останній раз Марченко доходив до фінальної стадії змагань в парі на челленджері в 2014 році в листопаді, коли на турнірі в Брешії разом з Денисом Молчановим він взяв титул.

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