Вперше за п'ять років: Марченко вийшов у парний фінал тенісних змагань
Київ • УНН
КИЇВ. 5 жовтня. УНН. Український тенісист Ілля Марченко став володарем путівки у фінал парного турніру в Нур-Султані (Казахстан), повідомляє УНН з посиланням на сайт "Великого тенісу".
У півфіналі українець і його напарник Харрі Хеліоваара з Фінляндії обіграли дует Рубен Бемельманс (Бельгія)/Зденек Колар (Чехія) – 6:3, 4:6, 10:7. На вирішальному тай-брейку Марченко і Хеліоваара оформили 3 міні-брейка проти 2 у суперників.
У фіналі українсько-фінська пара буде протистояти польському дуету Кароль Джевєцкі/Шимон Вальков.
Відзначимо, що останній раз Марченко доходив до фінальної стадії змагань в парі на челленджері в 2014 році в листопаді, коли на турнірі в Брешії разом з Денисом Молчановим він взяв титул.