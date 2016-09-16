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Впервые бюджетный комитет ВР вовремя получил проект бюджета - Н.Южанина

Киев • УНН

 • 7289 просмотра

КИЕВ. 16 сентября. УНН. Впервые комитет Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики вовремя получил проект Государственного бюджета, а именно - на 2017 год. Об этом заявивла председатель бюджетного комитета, народный депутат от БПП Нина Южанина, передает УНН со ссылкой на пресс-службу политсилы.

"Впервые бюджетный комитет Верховной Рады вовремя получил проект Государственного бюджета на 2017 год и сможет досконально изучить этот документ. Ранее народным депутатам никогда не удавалось поработать над бюджетом несколько месяцев. В этом году роль бюджетного комитета Рады по подготовке законопроекта о бюджете будет огромной", - заявила Н.Южанана.

В контексте подготовки закона о Госбюджете, Н.Южанина рассказала о законопроекте о налоговой амнистии.

"Законопроект о единовременном декларировании готовился комитетом в течение двух месяцев. В работе принимали участие эксперты и представители общественных организаций. Главная цель этого законопроекта - подвести черту под историей серых доходов, которые миллионы граждан получали в течение 20 лет. Мы хотим дать возможность гражданам Украины добровольно задекларировать все активы, которые были по состоянию на 1 января 2016 года. Активы, включая наличные, которые находятся как в Украине, так и за ее пределами. Наличные никогда не декларировалась государственными служащими, поскольку в декларациях не было такой строки. Мы столкнулись с новыми вызовами, это огромные расходы, которые осуществляются гражданами за пределами Украины со счетов, которые также находятся за рубежом", - отметила глава комитета.

По словам Н.Южаниной, декларант сам должен определить незадекларированные активы, которые он платит налог - 5%. При этом народный депутат отметила, что законопроект о единовременном декларировании не противоречит закону об электронном декларировании доходов чиновников.

"Мы учли все замечания экспертной среды. На вчерашний день в законопроект поступило последние четыре замечания, которые сейчас изучаются. Мы готовы более четко выписать некоторые положения закона, чтобы снять эти вопросы", - сказала глава комитета.

Напомним, 15 сентября правительство приняло проект Госбюджета на 2017 год и внесло его в ВР.

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