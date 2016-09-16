Вперше бюджетний комітет ВР вчасно отримав проект Бюджету - Н.Южаніна
Київ • УНН
КИЇВ. 16 вересня. УНН. Вперше комітет Верховної Ради з питань податкової та митної політики вчасно отримав проект Державного бюджету, а саме - на 2017 рік. Про це заявивла голова бюджетного комітету, народний депутат від БПП Ніна Южаніна, передає УНН з посиланням на прес-службу політсили.
“Вперше бюджетний комітет Верховної Ради вчасно отримав проект Державного бюджету на 2017 рік та зможе досконально вивчити цей документ. Раніше народним депутатам ніколи не вдавалося попрацювати над бюджетом кілька місяців. Цього року роль бюджетного комітету Ради у підготовці законопроекту про бюджет буде величезною”, — заявила Н.Южанана.
У контексті підготовки закону про Держбюджет, Н.Южаніна розповіла про законопроект щодо податкової амністії.
“Законопроект про одноразове декларування готувався комітетом упродовж двох місяців. У роботі брали участь експерти та представники громадських організацій. Головна мета цього законопроекту — підвести риску під історією сірих доходів, які мільйони громадян отримували упродовж 20 років. Ми хочемо дати можливість громадянам України добровільно задекларувати всі активи, які були станом на 1 січня 2016 року. Активи, включаючи готівку, які знаходяться як в Україні, так і за її межами. Готівка ніколи не декларувалася державними службовцями, оскільки в деклараціях не було такого рядку. Ми зіштовхнулися з новими викликами, це величезні витрати, які здійснюються громадянами поза межами України з рахунків, які також знаходяться за кордоном”, — зазначила голова комітету.
За словами Н.Южаніної, декларант сам має визначити незадекларовані активи, з яких він сплачує податок — 5%. При цьому народний депутат наголосила, що законопроект про одноразове декларування не суперечить закону про електронне декларування доходів чиновників.
“Ми врахували усі зауваження експертного середовища. На вчорашній день до законопроекту надійшло останніх чотири зауваження, які зараз вивчаються. Ми готові більш чітко виписати деякі положення закону, щоб зняти ці питання”, — сказала голова комітету.
Нагадаємо, 15 вересня уряд ухвалив проект Держбюджету на 2017 рік і вніс його у ВР.