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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Возле полигона в оккупированном Мариупольском районе был "прилет", замечено несколько "скорых" - Андрющенко

Возле полигона в оккупированном Мариупольском районе был "прилет", замечено несколько "скорых" - Андрющенко

Киев  •  УНН

6 июля 2024, 13:57  •  9740 просмотра

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В Мариупольском районе возле полигона был "прилет", сообщил Петр Андрющенко. По его словам, после "прилета" были замечены кареты "скорых".

В оккупированном Мариупольском районе возле полигона был "прилет". Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, передает УНН.

"13-30 прилет в районе полигона в Мариупольском районе! Несколько карет скорой помощи уже пронеслись через Урзуф. Урзуф/Бабах-Тарама/Куликово, как дела? Скучали?" - написал Андрющенко.

В оккупированном Мариуполе возможна вспышка холеры - горсовет1 июля 2024, 12:48 • 17397 просмотров

Пока оккупанты не комментировали информацию о "прилете" в Мариупольском районе. Так же не было информации и от украинских военных.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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