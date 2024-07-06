Возле полигона в оккупированном Мариупольском районе был "прилет", замечено несколько "скорых" - Андрющенко

В оккупированном Мариупольском районе возле полигона был "прилет". Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, передает УНН.

"13-30 прилет в районе полигона в Мариупольском районе! Несколько карет скорой помощи уже пронеслись через Урзуф. Урзуф/Бабах-Тарама/Куликово, как дела? Скучали?" - написал Андрющенко.

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Пока оккупанты не комментировали информацию о "прилете" в Мариупольском районе. Так же не было информации и от украинских военных.