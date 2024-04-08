Возле Мозамбика произошла кораблекрушение: по меньшей мере 90 погибших

По меньшей мере 91 человек погиб, когда в воскресенье у северного побережья Мозамбика затонул переполненный паром. Об этом сообщает AFP, передает УНН.

Детали

Импровизированный паром изначально был рыбацким судном. На борту было 130 человек, и проблемы возникли, когда лодка пыталась добраться до острова возле провинции Нампула.

Из-за того, что лодка была переполнена и не рассчитана на пассажирские перевозки, она затонула. По словам местного чиновника Хайме Нето, 91 человек погиб.

Среди погибших много детей. Пять человек удалось спасти, поисковые бригады ищут еще. Условия погоды затрудняют поиски.

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