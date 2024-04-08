Возле Мозамбика произошла кораблекрушение: по меньшей мере 90 погибших

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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mozambikМозамбик
Эксклюзив
Солнечное затмение: астролог рассказала про особенности этого периода
  •  98741 просмотра

Солнечное затмение: астролог рассказала про особенности этого периода

Эксклюзив
Совладелец Sevotech Хорошаев просит Зеленского и Умерова забрать в Словакии снаряды для МОУ (видеообращение)
5 апреля 2024, 18:30  •  179156 просмотра

Совладелец Sevotech Хорошаев просит Зеленского и Умерова забрать в Словакии снаряды для МОУ (видеообращение)

Эксклюзив
Андрей Новак: в Украине 135 видов налоговых взысканий, это побуждает предпринимателей переходить "в тень"
5 апреля 2024, 11:13  •  179964 просмотра

Андрей Новак: в Украине 135 видов налоговых взысканий, это побуждает предпринимателей переходить "в тень"

Эксклюзив
Knauf Украина окончательно отказалась комментировать ситуацию с поставками продукции в оккупированный Мариуполь: запретил немецкий офис
5 апреля 2024, 09:38  •  176999 просмотра

Knauf Украина окончательно отказалась комментировать ситуацию с поставками продукции в оккупированный Мариуполь: запретил немецкий офис

Эксклюзив
Ситуация в Часовом Яру: в группировке войск "Хортица" сообщают, что продолжаются бои на подступах
5 апреля 2024, 08:38  •  151364 просмотра

Ситуация в Часовом Яру: в группировке войск "Хортица" сообщают, что продолжаются бои на подступах

Эксклюзив
В Украине для бизнеса устраивают "налоговый кошмар" и тот, кто стоит за давлением - откровенный враг Украины - депутат
5 апреля 2024, 07:54  •  109268 просмотра

В Украине для бизнеса устраивают "налоговый кошмар" и тот, кто стоит за давлением - откровенный враг Украины - депутат

Эксклюзив
Украинские государственные и коммунальные структуры массово закупают продукцию компании "Knauf", которая помогает рф отстраивать Мариуполь
4 апреля 2024, 17:58  •  127405 просмотра

Украинские государственные и коммунальные структуры массово закупают продукцию компании "Knauf", которая помогает рф отстраивать Мариуполь

Эксклюзив
Помогают со строительством в оккупированном Мариуполе: в Knauf Украина пока не комментируют результаты расследования
4 апреля 2024, 16:39  •  118848 просмотра

Помогают со строительством в оккупированном Мариуполе: в Knauf Украина пока не комментируют результаты расследования

Эксклюзив
Компании, которые импортируют вооружение для МОУ, получают 3% от стоимости контрактов вознаграждения: на что они их тратят
4 апреля 2024, 13:49  •  120575 просмотра

Компании, которые импортируют вооружение для МОУ, получают 3% от стоимости контрактов вознаграждения: на что они их тратят

Эксклюзив
На данный момент не было находок холероподобного вибриона - Кузин
4 апреля 2024, 13:47  •  112679 просмотра

На данный момент не было находок холероподобного вибриона - Кузин

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В Винницкой области священник московского патриархата устроил очередную провокацию возле храма ПЦУ: детали
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3 апреля 2024, 11:28  •  312147 просмотра
ГУР атаковало завод по сборке "шахедов" в рф: что известно об этом производстве и при чем тут Tinder

ГУР атаковало завод по сборке "шахедов" в рф: что известно об этом производстве и при чем тут Tinder

2 апреля 2024, 09:02  •  382618 просмотра
Сегодня начинает работать Реестр убытков для Украины: рассказываем, как он будет работать и кто может подать заявление

Сегодня начинает работать Реестр убытков для Украины: рассказываем, как он будет работать и кто может подать заявление

2 апреля 2024, 04:45  •  382607 просмотра

Возле Мозамбика произошла кораблекрушение: по меньшей мере 90 погибших

По меньшей мере 91 человек, в том числе много детей, погибли, когда переполненный самодельный паром затонул у северного побережья Мозамбика.

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Возле Мозамбика произошла кораблекрушение: по меньшей мере 90 погибших

The Economist: Москва стремится превратить Харьков в "серую зону", непригодную для жизни

Россия стремится превратить Харьков в непригодную для жизни гражданского населения "серую зону" с помощью интенсивных бомбардировок, тогда как Украина обещает защищать город и ищет западные системы противовоздушной обороны для противодействия угрозе.

Война •   •  7838 просмотра
The Economist: Москва стремится превратить Харьков в "серую зону", непригодную для жизни

На Киевщине работает ППО

Силы ПВО работают по целям на Киевщине. В воздушном пространстве зафиксировано БпЛА. Об этом сообщили в Киевской областной военной администрации, передает УНН.

Война •   •  7749 просмотра
На Киевщине работает ППО

Россияне обстреляли Часов Яр, один человек погиб

Российские военные обстреляли Часов Яр и Елизаветовку в Донецкой области, в результате чего один человек погиб, еще один получил ранения.

Война •   •  7524 просмотра
Россияне обстреляли Часов Яр, один человек погиб

Враг атакует дронами, в Одесской области работала ПВО, в Киевской области объявили тревогу

Вражеские ударные беспилотники были замечены в разных регионах Украины, что привело к развертыванию противовоздушной обороны в Одессе и поднятию по тревоге в Киевской области.

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Враг атакует дронами, в Одесской области работала ПВО, в Киевской области объявили тревогу

Ирак будет отправлять топливо в Газу

Ирак пришлёт 10 миллионов литров горючего и окажет медицинскую помощь раненым палестинцам в Газе, чтобы поддержать палестинский народ в условиях нехватки горючего и конфликта.

Новости Мира •   •  8747 просмотра
Ирак будет отправлять топливо в Газу

В доме мэра французского города нашли 70 кг каннабиса в доме мэра французского города

70 кг каннабиса нашли в доме Джамилы Хабсави, мэра французского города Аваллон, во время обыска, проведенного жандармами в рамках операции по борьбе с незаконным оборотом наркотиков.

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В доме мэра французского города нашли 70 кг каннабиса в доме мэра французского города

В Минэнерго прокомментировали слухи о повышении цен на электроэнергию

Украина еще не имеет окончательного решения по повышению цен на электроэнергию, но повышение тарифов нельзя исключать, учитывая сложную ситуацию в украинской энергетической системе.

Экономика •   •  13490 просмотра
В Минэнерго прокомментировали слухи о повышении цен на электроэнергию

Стали известны данные экзит-полов местных выборов в Польше

По данным экзит-пола, консервативная партия Польши "Право и справедливость" (PiS) победила на местных выборах с поддержкой 33,7%, опередив "Гражданскую коалицию" (KO) с 31,9%.

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Стали известны данные экзит-полов местных выборов в Польше

Реактор ЗАЭС получил три прямых попадания - МАГАТЭ

Основная конструкция защитного корпуса реактора Запорожской атомной электростанции получила по меньшей мере три прямых попадания во время обстрела в воскресенье.

Война •   •  25870 просмотра
Реактор ЗАЭС получил три прямых попадания - МАГАТЭ