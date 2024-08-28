Возле Феодосии произошел масштабный лесной пожар: его локализовали на четвертые сутки
Киев • УНН
В оккупированном Крыму возле Феодосии горел лес на площади 150 га. Пожар локализовали через 4 дня, эвакуировали около 100 человек из поселка Орджоникидзе.
Во временно оккупированном Крыму возле Феодосии горел лес на площади 150 га. Пожар локализовали только через 4 дня, из региона эвакуировали около 100 человек. Об этом УНН сообщает со ссылкой на "Крым.Реалии".
Детали
Как сообщается, лесной пожар возле аннексированной Феодосии пытаются потушить четвертый день. Площадь возгорания - 150 га.
28 августа российское МЧС сообщило, что пожар локализован.
Накануне в ведомстве заявляли о "стабилизации" ситуации.
Напомним
25 августа стало известно, что в районе горы Тепе-Оба между Феодосией и поселком Орджоникидзе горит сухая растительность. Площадь пожара изначально составляла 15 гектаров.
Подконтрольный россии "глава" оккупированного Крыма сергей аксенов сообщил, что из-за распространения пожара принято решение об эвакуации около 100 человек из под Орджоникидзе.
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