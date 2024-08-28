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Біля Феодосії сталася масштабна лісова пожежа: її локалізували на четверту добу

Біля Феодосії сталася масштабна лісова пожежа: її локалізували на четверту добу

Київ • УНН

 • 27252 перегляди

У окупованому Криму біля Феодосії горів ліс на площі 150 га. Пожежу локалізували через 4 дні, евакуювали близько 100 осіб із селища Орджонікідзе.

У тимчасово окупованому Криму біля Феодосії горів ліс на площі 150 га. Пожежу локалізували тільки через 4 дні, з регіону евакуювали близько 100 людей.  Про це УНН повідомляє із посиланням на "Крым.Реалии". 
Деталі

Як повідомляється, лісову пожежу біля анексованої Феодосії намагаються загасити четвертий день. Площа загоряння - 150 га. 

28 серпня російське мнс повідомило, що пожежу локалізовано.

Напередодні у відомсті заявляли про "стабілізацію" ситуації. 

Нагадаємо

25 серпня стало відомо, що в районі гори Тепе-Оба між Феодосією і селищем Орджонікідзе горить суха рослинність. Площа пожежі спочатку становила 15 гектарів.

 Підконтрольний росії "голова" окупованого Криму сергій аксьонов повідомив, що через поширення пожежі ухвалено рішення про евакуацію приблизно 100 осіб із під Орджонікідзе.

Агенти АТЕШ виявили спецтехніку зс рф і місця стоянки РХБЗ в окупованому Криму22.08.24, 13:47 • 20868 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

СуспільствоВійна

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