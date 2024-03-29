Возле Белогоровки на Луганщине отбито очередное нашествие россиян - Лысогор

На Луганщине возле Белогоровки отражена очередная атака россиян Территория вокруг Невского на Луганщине подверглась многочисленным артиллерийским обстрелам, россияне ударили по селу с авиации. Об этом сообщает начальник Луганской ОВА Артем Лысогор, передает УНН.

Территория вокруг Невского вчера подверглась многочисленным артиллерийским обстрелам. Также россияне ударили по селу из авиации. Тем не менее, в этот населенный пункт, а также в Новолюбовку, днем удалось привезти недельный запах хлеба. Его раздали каждому жителю, - говорится в сообщении.

Детали

Также луганские полицейские задокументировали очередное военное преступление оккупантов в Невском - еще один разрушенный дом.

По словам Лысогора боевые действия, как и накануне, шли в районе Белогоровки - там отбито очередное нашествие россиян.

Он также сообщил, что в так называемой "лнр" приняли "закон", который предусматривает выявление, использование и лишение права собственности жилых помещений, в которых не появляются хозяева. Оккупанты собираются национализировать такие квартиры и частные дома по всей территории, захваченной с 2014 года.

В течение 10 суток с момента выявления такого жилья уполномоченный орган будет размещать соответствующее объявление на своем ресурсе в Интернете и на подъездах или заборах домов. С тех пор хозяевам будут предоставляться 30 суток для подтверждения права собственности.

Дополнение

Тем временем оккупационная администрация Рубежного начала инвентаризацию объектов социальной инфраструктуры - зданий, сооружений и помещений финансовых организаций, банков, аптек, торговых предприятий, магазинов.

В случае отсутствия хозяина или арендатора будут составлять акты о невозможности установления владельцев объектов недвижимости и заносить в оккупационный единый реестр бесхозного имущества. В дальнейшем - признавать право муниципальной собственности на эти объекты. То есть - национализировать.

Напомним

Оккупанты готовят угледобывающие предприятия Луганской области к ликвидации, мотивируя шахтеров к вступлению в российскую армию под предлогом "сохранения рабочих мест.