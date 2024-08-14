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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Воздушные Силы сбили вражескую цель над Запорожским районом - ОВА

Воздушные Силы сбили вражескую цель над Запорожским районом - ОВА

Киев  •  УНН

14 августа 2024, 14:38  •  9294 просмотра

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Председатель Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил об уничтожении вражеской цели в небе над Запорожским районом. Ранее в Запорожье были слышны взрывы.

Воздушные Силы сбили вражескую цель в небе над Запорожским районом. Об этом сообщил председатель Запорожской ОВА Иван Федоров, передает УНН.

"Подробнее о взрыве: наши Воздушные Силы сбили вражескую цель в небе над Запорожским районом. Спасибо защитникам неба", - сообщил Федоров.

Ранее

Как сообщал УНН, в Запорожье прогремел ряд взрывов.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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