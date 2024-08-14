Воздушные Силы сбили вражескую цель над Запорожским районом - ОВА
Киев • УНН
Председатель Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил об уничтожении вражеской цели в небе над Запорожским районом. Ранее в Запорожье были слышны взрывы.
Воздушные Силы сбили вражескую цель в небе над Запорожским районом. Об этом сообщил председатель Запорожской ОВА Иван Федоров, передает УНН.
"Подробнее о взрыве: наши Воздушные Силы сбили вражескую цель в небе над Запорожским районом. Спасибо защитникам неба", - сообщил Федоров.
Ранее
Как сообщал УНН, в Запорожье прогремел ряд взрывов.
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