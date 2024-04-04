ВОЗ: с начала года из 68 атак со стороны россиян, 12 были направлены на службы экстренной медицинской помощи

Риск получения травм медработниками в Украине, которые используют медицинский транспорт, втрое выше по сравнению с другим медицинским персоналом, об этом сообщил ВОЗ, пишет УНН.

Детали

По данным Системы наблюдения за атаками на здравоохранение ВОЗ, работники центров экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, а также другие мобильные работники здравоохранения, выезжающие к пациентам, имеют в 3 раза больший риск травмироваться, получить ранения или даже погибнуть в результате атак, чем другие медицинские работники.

Многие бригады экстренной помощи попадают под обстрел либо по дороге на вызов, либо на своих базах. Уже 4 наших сотрудника погибли, 12 человек получили ранения и были госпитализированы - говорит Галина Салдан, руководитель Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Херсонской ОГА.

С момента полномасштабного вторжения рф в феврале 2022 года ВОЗ верифицировала 1682 атаки на медицинскую систему Украины, что привело к 128 смертям и 288 ранениям медицинского персонала и пациентов.

В течение первого квартала 2024 года ВОЗ зафиксировала 68 атак, из которых 12, что составляет почти 20%, были направлены на службы экстренной медицинской помощи.

Эти приступы включали:

- 9 атак на пункты базирования экстренной медицинской помощи;

- 7 атак, которые привели к повреждению быстрых машин;

- 6 атак, которые повредили оборудование экстренной медицинской помощи.

В 3 из этих 12 нападений были ранены 4 медицинских работника, а 2 погибли. Это свидетельствует о количестве жертв, почти в 3 раза превышающем аналогичные показатели других служб здравоохранения за тот же период.

Напомним

Трое спасателей, Владислав Логинов, Сергей Байдалинов и Владимир Матюшенко, погибли в Харькове во время атаки российского беспилотника, спасая людей.