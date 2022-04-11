Военные преступления против гражданских: с начала полномасштабного вторжения оккупанты взяли в заложники более тысячи украинцев

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“Примерное количество таких преступлений (взятие в заложники, незаконное задержание - ред.) - это более одной тысячи человек. Точную цифру назвать трудно, потому что сейчас сложно сказать, кого задержали, кого убили. Есть пропавшие без вести, и родственники этих людей подают заявления в полицию о незаконном задержании”, - отметила Катриченко.

Детали

По словам координатора, наиболее известные места, где российские оккупанты совершают военные преступления в отношении гражданских людей - это были уже освобожденные города Буча, Ворзель, Гостомель Киевской области. Однако, на севере Киевской области, в населенных пунктах: Козаровичи, Катюжанка, Дымер, Демидов и Иванков (Вышгородский район) - также были зафиксированы факты удерживания в заложниках горожан.

"Например, в Козаровичах люди не успели выехать, и тогда начали задерживать гражданское население. Это происходило следующим образом: оккупанты ходили по домам и проверяли людей мужского пола, проверяли их принадлежность к военнослужащим, наличие украинской символики. Также проверяли телефоны, смотрели мессенджеры, особенно Telegram. Тех, у кого ничего не нашли - отпускали через несколько дней. Таких примеров, на самом деле, десятки, когда мужчин отпускали. Но есть те случаи, когда мужчин не отпускали, и женщин, соответственно, тоже. Это происходило тогда, когда оккупанты видели что-то “подозрительное” у них в телефоне, или какие - то Telegram-каналы и переписки”, - отмечает Катриченко.

Оккупанты не только захватывали людей в заложники, но и прикрывались ими, как живым щитом. Сейчас известны факты относительно содержания людей в подвалах школ или других помещений в определенном населенном пункте. В подвале в заложниках были люди, а на чердаке был расположен штаб оккупантов, указала она.

“Я локализовала события вокруг Киева, но такие же случаи есть и дальше на север от Киевской области - это Сумская область и Черниговская область. Это Ахтырка, Тростянец, другие пограничные населенные пункты. Там также, по такой же схеме, задерживали людей. Кроме этого, они целенаправленно искали участников боевых действий, бывших АТОшников, активистов. В Херсонской области они по нескольку раз могли обойти один и тот же дом. На первый раз они могли никого не трогать, но на второй забирали. Из-за того, что эти территории оккупированы, люди не имели возможности выехать”, - добавляет Катриченко.

После освобождения этих населенных пунктов место пребывания некоторых людей неизвестно, добавляет координатор. Есть примерная информация о том, что их могли вывезти на территорию беларуси и содержать там. Остальных могли вывезти на территорию российской федерации. Это может быть несколько мест содержания: СИЗО в Брянске, СИЗО в Курске, СИЗО в Белгороде. Отмечается, что практика соответствующих военных преступлений используется оккупантами еще с 2014 года, с начала российской агрессии на востоке Украины. Катриченко добавляет, что до даты вторжения такие ситуации были локализованы только на территории ОРДЛО, поэтому, возможно, не были такими заметными. Но сейчас это масштаб всей Украины.

“На территории ОРДЛО до 24 февраля содержалось около 300 человек, в основном это гражданское население. А так всего было захвачено более 3 тысяч человек, и это только те, которые были задокументированы Службой безопасности Украины. А были ведь и те, которые не задокументировали. Соответственно, когда сейчас началось полномасштабное вторжение, если мы будем говорить о насильственных исчезновениях, то эти практики начали продолжаться. Людей во всех населенных пунктах, которые сейчас оккупированы, или были оккупированы - захватывали в заложники. То есть, гражданское население. Это уже и есть военное преступление”, - добавила координатор.

Дополнение

В Украине насчитали более 15 тыс. пропавших без вести людей.

Известно, что российские оккупанты принудительно вывезли из Украины в рф более 121 тыс. детей.

Также Уполномоченному Верховной Рады по правам человека Людмиле Денисовой сообщили о лагере для принудительно вывезенных украинцев - жителей Мариуполя - в Пензенской области рф.