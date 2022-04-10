У Пензенській області росії створили табір для примусово вивезених маріупольців – Денісова

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"Сьогодні провела розмову з громадянами рф, які підтримують Україну. Вони повідомили про табір для примусово депортованих з України маріупольців у Пензенській області", - написала Денісова у своєму Telegram-каналі.

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Зі слів омбудсмена, це установа закритого типу з кількома корпусами, обнесена парканом та під охороною, на в’їзді контрольно-пропускний пункт. Свобода пересування наших громадян обмежена – виходити з табору заборонено.

За даними уповноваженої, наразі там перебуває понад 400 українських громадян - здебільшого жінки та 147 дітей різного віку, включаючи немовлят. Днями очікується ще партія примусово вивезених, орієнтовно 150 осіб.

Українські громадяни перебувають у вкрай важкому та пригніченому стані. Не знають своєї долі, в який регіон рф та коли їх везтимуть, повідомляє Денісова. Жодної інформації їм не надають.

Повідомляється, що люди живуть у таборі вже кілька тижнів. Вони не мають необхідного одягу, взуття, навіть білизни. Фактично їх забрали з підвалів у чому були – в зимових речах. Катастрофічно не вистачає дитячого харчування та предметів особистої гігієни. Жінки готують самі з того, що видають.

За інформацією, отриманою Денісовою, до табору приїжджали представники «Сбербанку», які збирали списки на оформлення карткових рахунків, говорили, що перерахують по 10 тисяч рублів, але цього не сталося.

"Російські активісти відвідали наших громадян – ті розповіли про відсутність базових речей для життя та неможливість будь-яким чином зв’язатися з рідними або повернутися в Україну. Росіяни зазначили, що в таборі є також іноземні студенти з Туркменістану, які переховувались у бомбосховищі під студентським гуртожитком в Маріуполі без їжі, води, тепла і світла, а потім самотужки добралися на тимчасово окуповану територію Донецької області, звідки їх примусово доправили до рф. На відміну від українців, їм дозволено виходити за межі табору. Наші ж повинні залишатися під постійним наглядом", - пише Денісова.

Вона зазначила, що наразі російські активісти збирають кошти, продукти та одяг, щоб допомогти примусово депортованим громадянам України.

"Вони повідомили, що у Пензенській області діють ще три подібні табори, до яких ще у лютому перед війною були вивезені мешканці окупованих територій Донецької та Луганської областей. Ми інформували, що в той період під примусом було вивезено майже 90 тисяч жителів. За інформацією активістів, українців насильно переміщують до різних регіонів рф, зокрема й до Хабаровська",- повідомляє омбудсмен.

Вона звернулась до Міжнародного Комітету Червоного Хреста невідкладно надати гуманітарну допомогу громадянам України, які примусово вивезені та поміщені до концентраційних таборів на території рф та сприяти якомога швидшому поверненню їх в Україну.

Нагадаємо

Російські окупанти примусово вивезли з України до рф понад 121 тис. дітей.