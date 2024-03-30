Восстановление после российских атак: президент выразил благодарность энергетикам, ремонтникам и строителям

Президент Украины Владимир Зеленский выразил благодарность энергетикам, ремонтным бригадам и строителям за труд в ликвидации последствий российских ударов. Об этом сообщает ОП, передает УНН.

Детали

Сначала в своем вечернем обращении Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что был принят ряд мер для перезагрузки государственных институтов и повышения их эффективности. В частности, были осуществлены несколько кадровых изменений, а также изданы новые указы по советникам с целью сделать Офис более функциональным.

Позже Президент отметил огромный вклад военных, которые защищают страну от российских агрессоров.

Спасибо всем солдатам и командирам, которые служат именно в такой защите, которые спасают Украину от российского террора. За эти сутки отличились воины мобильных огневых групп на Днепровщине, Полтавщине, Херсонщине, нашей Одесской области. Спасибо! - отметил Владимир Зеленский.

Также Глава государства подчеркнул роль энергетиков, ремонтных бригад и строителей, которые непрерывно работают для восстановления нормальной жизни в стране, обеспечивая поставки электроэнергии и восстановление инфраструктуры.

Всю неделю почти непрерывно работают наши энергетики, ремонтные бригады, строители. Все те, кто привлечен к ликвидации последствий российских ударов и к защите объектов энергетики. В разных регионах. Это много людей, которые буквально вытягивают нормальную жизнь нашего государства. Работники ТЭС, инженеры, мастера на сетях, электромонтеры. Все, кто восстанавливает генерацию и поставки электричества. Хочу сейчас поблагодарить всех вас, кто действительно все делает, чтобы Украина жила нормально - с электричеством, с возможностью работать - поблагодарил Владимир Зеленский.

Кроме того, Зеленский выразил благодарность международным партнерам за оказанную поддержку и помощь в украинской обороне.

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