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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Восстановление исторической памяти: Буданов поблагодарил Кипера за решение переименовать одесские улицы

Киев  •  УНН

15 августа 2024, 15:16  •  2710 просмотра

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Начальник ГУР МО Украины выразил благодарность председателю Одесской ОВА за решение переименовать объекты топонимии в честь украинских Героев. Буданов отметил важность этой деятельности для консолидации общества и укрепления государства.

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины генерал-лейтенант Кирилл Буданов выразил благодарность председателю Одесской ОВА Олегу Киперу за решение о переименовании объектов топонимии в городе Одессе и Одесской области в честь украинских Героев, в том числе увековечение памяти украинского разведчика Всеволода Змиенко. Об этом сообщает Одесская облгосадминистрация, передает УНН.

Совместная деятельность Одесской областной государственной (военной) администрации, историков и общественных активистов, Сил обороны Украины, в том числе - Главного управления разведки Министерства обороны Украины - по восстановлению исторической памяти, увековечению выдающихся фигур способствует консолидации общества для отпора российской агрессии, укрепляет фундамент Украинского государства 

- отметил Буданов.
Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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