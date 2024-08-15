Восстановление исторической памяти: Буданов поблагодарил Кипера за решение переименовать одесские улицы
Киев • УНН
Начальник ГУР МО Украины выразил благодарность председателю Одесской ОВА за решение переименовать объекты топонимии в честь украинских Героев. Буданов отметил важность этой деятельности для консолидации общества и укрепления государства.
Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины генерал-лейтенант Кирилл Буданов выразил благодарность председателю Одесской ОВА Олегу Киперу за решение о переименовании объектов топонимии в городе Одессе и Одесской области в честь украинских Героев, в том числе увековечение памяти украинского разведчика Всеволода Змиенко. Об этом сообщает Одесская облгосадминистрация, передает УНН.
Совместная деятельность Одесской областной государственной (военной) администрации, историков и общественных активистов, Сил обороны Украины, в том числе - Главного управления разведки Министерства обороны Украины - по восстановлению исторической памяти, увековечению выдающихся фигур способствует консолидации общества для отпора российской агрессии, укрепляет фундамент Украинского государства