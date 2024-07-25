40 ветеранов, получивших ранения во время боевых действий, провели тренировку по адаптивному спорту в Буче Киевской области. Они стреляли из лука, играли в баскетбол на колясках, катались на хендбайке и метали ядро, передает УНН.

Детали

Тренировки по адаптивным видам спорта для защитников и людей с инвалидностью способствуют физическому и психологическому восстановлению, помогают как можно скорее вернуться к гражданской жизни.

Мероприятие состоялось при поддержке программы реинтеграции военных и ветеранов "МХП Поруч". Участие в мероприятии принял городской голова Бучи Анатолий Федорук. Он рассказал, как подобные спортивные тренировки помогают объединять гражданскую и военную часть общества.

"Эта инициатива, которую фактически реализовывает МХП, даст определенный, я убежден, сигнал-импульс для развития спортивной традиции и индустрии в каждом из населенных пунктов.

Будет время, когда громады будут между собой соревноваться - какую инфраструктуру они построили и предложили нашим героям", - говорит он.

Кроме инфраструктуры - нужны люди, которые будут отвечать за ее работу. По словам директора департамента корпоративной социальной ответственности МХП Павла Мороза, организация также поможет в развитии местных предприятий и обучении специалистов. Речь идет, в первую очередь, о реабилитологах, которые будут помогать защитникам.

"На сегодня актуализируется вопрос реадаптации. Очень часто мы слышим, что общество, прежде всего, должно готовиться к тому, что ветераны вернутся и будут работать в громадах, формировать здесь свои семьи, развивать эти громады, непосредственно инициируя определенные изменения.

И это будет действительно ценно для нашего государства. Потому что те смыслы, которые они приобрели, защищая наше государство, будут фундаментальные для украинского государства сегодня и в будущем, для его дальнейшего развития", - отметил он.

В свою очередь, руководитель группы регионального развития МХП Владимир Забела рассказал, почему компания выбрала город Буча для реализации инициативы "Ветспорт - в громады".

"Буча стала символом непокорности, несокрушимости с самого начала полномасштабного вторжения российской федерации. Здесь подавляющее количество ребят именно с Киевщины. Еще несколько лет назад в рядах Вооруженных сил Украины и территориальной обороны они осуществляли защиту нашего государства. Это были очень напряженные времена. Поэтому символично и очевидно, что в первую очередь мы должны поддержать их и сделать все, чтобы реинтегрировать и адаптировать к социальной жизни", сообщил он.

О перспективе развития спортивной сферы среди бывших военных рассказал председатель "Союза раненых военных Украины "Крепкие 300" Андрей Кучер.

"Надо больше соревнований, которые будут стимулировать самих ветеранов принимать в них участие. Соответственно, должны быть мероприятия, которые будут объединять ветеранов.

Сейчас мы создали сборную ветеранов Киева. И уже конкретно занимаемся тем, чтобы выходить на результат. Потому что если ветеран полгода после ранения - это одна история. Ему важно мотивироваться, присоединиться, почувствовать дух братства. А когда уже год и больше - то здесь уже для него важнее результат", - сообщил он.

Совместную тренировку гражданских, ветеранов и людей с инвалидностью оценили и сами участники мероприятия.

"Такие мероприятия объединяют. Помогают понять гражданским военных, особенно - с ранениями.

Пожалуй, это больше не о спорте, а об общении единомышленников, военных, ветеранов. И это очень хорошо влияет на наше ментальное и психологическое здоровье", - комментирует военнослужащий Сергей Мицик.