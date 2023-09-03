Вражеский обстрел Херсонской области: глава МВД показал последствия
Киев • УНН
КИЕВ. 3 сентября. УНН. Российские войска продолжают бить по гражданским в Херсонской области, сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко, показав последствия вражеских ударов, передает УНН.
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"Ни одного спокойного дня в Херсонской области. Враг продолжает бить по гражданским. Вечером в результате артиллерийского обстрела Белозерки пострадали 4 человека. Погиб 35-летний мужчина. Его жена и 9-летняя дочь госпитализированы. Также ранения получил еще один местный житель. Пострадавшим оказывают необходимую помощь", - указал Клименко в Telegram.
Он добавил, что следователи и криминалисты документируют очередное военное преступление россии.
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Ранее в ОВА сообщили, что российские войска продолжают атаковать Херсонскую область, есть погибший и пострадавшие.