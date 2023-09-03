Ворожий обстріл Херсонщини: голова МВС показав наслідки

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"Жодного спокійного дня на Херсонщині. Ворог продовжує бити по цивільних. Увечері внаслідок артилерійського обстрілу Білозерки постраждали 4 осіб. Загинув 35-річний чоловік. Його дружина та 9-річна донька госпіталізовані. Також поранень зазнав ще один місцевий мешканець. Потерпілим надають необхідну допомогу", - вказав Клименко у Telegram.

Він додав, що слідчі та криміналісти документують черговий воєнний злочин росії.

Доповнення

Раніше в ОВА повідомили, що російські війська продовжують атакувати Херсонську область, є загиблий і постраждалі.