Ворожий обстріл Херсонщини: голова МВС показав наслідки
Київ • УНН
КИЇВ. 3 вересня. УНН. Російські війська продовжують бити по цивільних у Херсонській області, повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, показавши наслідки ворожих ударів, передає УНН.
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"Жодного спокійного дня на Херсонщині. Ворог продовжує бити по цивільних. Увечері внаслідок артилерійського обстрілу Білозерки постраждали 4 осіб. Загинув 35-річний чоловік. Його дружина та 9-річна донька госпіталізовані. Також поранень зазнав ще один місцевий мешканець. Потерпілим надають необхідну допомогу", - вказав Клименко у Telegram.
Він додав, що слідчі та криміналісти документують черговий воєнний злочин росії.
Доповнення
Раніше в ОВА повідомили, що російські війська продовжують атакувати Херсонську область, є загиблий і постраждалі.