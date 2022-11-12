Вражеская атака на Запорожье: началась эвакуация людей

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"В зоне возможной детонации неразорванных снарядов находятся 6 жилых многоквартирных домов. Мы уже начали эвакуировать оттуда людей. Часть жителей выехали самостоятельно, часть мы вывозим муниципальным транспортом в ближайшие ТИЦ. Там людей кормят и при необходимости оказывают им медицинскую помощь", - отметил он.

Куртев добавил: сейчас запланировано, что временная эвакуация продлится до завтра. В настоящее время дома и прилегающая к ним территория находятся под наблюдением сотрудников Нацполиции.

"Сохраняем спокойствие, не паникуем и следим за информацией. Специалисты делают свое дело", - сказал он.

Напомним

Социальные сети сообщали о взрывах в Запорожье. Тем временем в ряде областей звучала воздушная тревога.

Впоследствии секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев, комментируя взрывы в городе, заявил о работе ПВО и обломках в одном из районов.

Заместитель руководителя ОП Кирилл Тимошенко сообщил, что сегодня вечером российские террористы обстреляли город Запорожье – выпустили снаряд из ракетного комплекса "Искандер-К". По его словам, эти кассетные снаряды могут детонироваться в любой момент.