Ворожа атака на Запоріжжя: розпочалася евакуація людей

Цитата

"В зоні можливої детонації нерозірваних снарядів знаходяться 6 житлових багатоквартирних будинків. Ми вже розпочали евакуйовувати звідти людей. Частина мешканців виїхали самостійно, частину ми вивозимо муніципальним транспортом до найближчих ТІЦів. Там людей годують та за потреби надають їм медичну допомогу", - зазначив він.

Куртєв додав: наразі заплановано, що тимчасова евакуація триватиме до завтра. Зараз будинки та прилегла до них територія знаходяться під наглядом співробітників Нацполіції.

"Зберігаймо спокій, не панікуємо та слідкуємо за інформацією. Фахівці роблять свою справу", - сказав він.

Нагадаємо

Соціальні мережі повідомляли про вибухи у Запоріжжі. Тим часом, у низці областей лунала повітряна тривога.

Згодом секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв, коментуючи вибухи у місті, заявив про роботу ППО і уламки в одному з районів.

Заступник керівника ОП Кирило Тимошенко повідомив, що сьогодні ввечері російські терористи обстріляли місто Запоріжжя - випустили снаряд із ракетного комплексу "Іскандер-К". За його словами, ці касетні снаряди можуть детонувати в будь-який момент.