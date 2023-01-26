Вражеская атака на Украину: Ким сообщил о еще трех ракетах

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"Еще +3 ракеты. В общем, сидим в укрытиях. Верим ВСУ!" - написал Ким.

Ранее

Начальник Одесской ОВА Максим Марченко отметил, что российские оккупанты готовятся нанести массированный ракетный удар по Украине с применением авиации и кораблей.

Начальник Винницкой ОВА Сергей Борзов сообщил, что враг произвел пуск крылатых ракет, и призвал людей быть в укрытиях.

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак указал, что есть первые сбития вражеских ракет.