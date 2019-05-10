Воронченко хочет развивать ВМС и при Зеленском
Киев • УНН
КИЕВ. 10 мая. УНН. Адмирал Игорь Воронченко планирует продолжать развитие Военно-морских сил Вооруженных сил Украины (ВМС ВСУ) и при новом президенте. Об этом сообщил сам командующий ВМС ВСУ адмирал Игорь Воронченко в комментарии корреспонденту УНН.
"Мне таких предложений (возглавить Генштаб ВСУ или Министерство обороны - ред.) не поступало, я буду служить на своем месте, и, если мне дадут возможность, довести до конца развитие военно-морских сил, будет хорошо. Пока я занимаюсь своим делом", - отметил командующий ВМС.
Как отметил Воронченко, он в частности не собирается уходить в отставку из-за смены верховного главнокомандующего, поскольку присягал на верность именно народу Украины.
"Я служу и присягу давал народу Украины, я не давал присягу Президенту, и если у него будет желание меня лишить (должности - ред.), пусть лишает", - подчеркнул он.
Также он добавил, что пока не видит альтернативы Виктору Муженко в должности начальника Генерального штаба.
Напомним, имена кандидатов на должности министра иностранных дел и министра обороны новоизбранный Президент Украины Владимир Зеленский озвучит после инаугурации.