Воронченко хочет развивать ВМС и при Зеленском

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 100462 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 104823 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 107625 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 108905 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 134532 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 113875 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 139294 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144868 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130283 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130332 просмотра

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Воронченко хочет развивать ВМС и при Зеленском

Воронченко хочет развивать ВМС и при Зеленском

Киев  •  УНН

 • 23051 просмотра

КИЕВ. 10 мая. УНН. Адмирал Игорь Воронченко планирует продолжать развитие Военно-морских сил Вооруженных сил Украины (ВМС ВСУ) и при новом президенте. Об этом сообщил сам командующий ВМС ВСУ адмирал Игорь Воронченко в комментарии корреспонденту УНН.

"Мне таких предложений (возглавить Генштаб ВСУ или Министерство обороны - ред.) не поступало, я буду служить на своем месте, и, если мне дадут возможность, довести до конца развитие военно-морских сил, будет хорошо. Пока я занимаюсь своим делом", - отметил командующий ВМС.

Как отметил Воронченко, он в частности не собирается уходить в отставку из-за смены верховного главнокомандующего, поскольку присягал на верность именно народу Украины.

"Я служу и присягу давал народу Украины, я не давал присягу Президенту, и если у него будет желание меня лишить (должности - ред.), пусть лишает", - подчеркнул он.

Также он добавил, что пока не видит альтернативы Виктору Муженко в должности начальника Генерального штаба.

Напомним, имена кандидатов на должности министра иностранных дел и министра обороны новоизбранный Президент Украины Владимир Зеленский озвучит после инаугурации.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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