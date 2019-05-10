Воронченко хоче розбудовувати ВМС і при Зеленському
Київ • УНН
КИЇВ. 10 травня. УНН. Адмірал Ігор Воронченко планує продовжувати розбудову Військово-морських сил Збройних сил України (ВМС ЗСУ) і при новому президентові. Про це повідомив сам командувач ВМС ЗСУ адмірал Ігор Воронченко в коментарі кореспонденту УНН.
"Мені таких пропозицій (очолити Генштаб ЗСУ чи Міністерство оборони – ред.) не надходило, я буду служити на своєму місці, і, якщо мені дадуть можливість, довести до кінця розбудову військово-морських сил, буде добре. Поки я займаюсь своєю справою", - зазначив командувач ВМС.
Як зазначив Воронченко, він зокрема не збирається йти у відставку через зміну верховного головнокомандуючого, оскільки присягав на вірність саме народові України.
"Я служу і присягу давав народові України, я не давав присягу Президентові, і якщо у нього буде бажання мене позбавити (посади – ред.), нехай позбавляє", - підкреслив він.
Також він додав, що наразі не бачить альтернативи Віктору Муженку на посаді начальника Генерального штабу.
Нагадаємо, імена кандидатів на посади міністра закордонних справ і міністра оборони новообраний Президент України Володимир Зеленський озвучить після інавгурації.