Враг ночью и утром обстреливал Сумскую область
Киев • УНН
КИЕВ. 17 июня. УНН. Ночью и утром россияне совершили 10 обстрелов приграничья на Сумщине. Зафиксировано 40 взрывов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию обнародованную Сумской ОВА.
Обстрелам подверглись Хотинская, Белопольская, Юнаковская, Эсманская, Середино-Будская, Зноб-Новгородская громады.
Больше всего взрывов прозвучало в Белопольской громаде, по которой враг нанес удар из артиллерии – два взрыва, а затем из минометов – 16 взрывов. Также 7 взрывов от обстрела из минометов прозвучало в Зноб-Новгородской громаде и шесть в Хотинской.
Предварительно обошлось без человеческих потерь и разрушений инфраструктуры.
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