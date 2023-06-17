Враг ночью и утром обстреливал Сумскую область

Обстрелам подверглись Хотинская, Белопольская, Юнаковская, Эсманская, Середино-Будская, Зноб-Новгородская громады.

Больше всего взрывов прозвучало в Белопольской громаде, по которой враг нанес удар из артиллерии – два взрыва, а затем из минометов – 16 взрывов. Также 7 взрывов от обстрела из минометов прозвучало в Зноб-Новгородской громаде и шесть в Хотинской.

Предварительно обошлось без человеческих потерь и разрушений инфраструктуры.

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