Ворог вночі та зранку обстрілював Сумщину

Обстрілів зазнали Хотінська, Білопільська, Юнаківська, Есманська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська громади.

Найбільше вибухів пролунало у Білопольській громаді, по якій ворог завдав удар з артилерії – два вибухи, а потім з мінометів – 16 вибухів. Також 7 вибухів від обстрілу з мінометів пролунало у Зноб-Новгородській громаді та шість у Хотінській.

Попередньо обійшлося без людських втрат та руйнувань інфраструктури.

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