Ворог вночі та зранку обстрілював Сумщину
Київ • УНН
КИЇВ. 17 червня. УНН. Вночі та зранку росіяни здійснили 10 обстрілів прикордоння на Сумщині. Зафіксовано 40 вибухів. Про це УНН повідомляє з посиланням на інформацію оприлюднену Сумською ОВА.
Обстрілів зазнали Хотінська, Білопільська, Юнаківська, Есманська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська громади.
Найбільше вибухів пролунало у Білопольській громаді, по якій ворог завдав удар з артилерії – два вибухи, а потім з мінометів – 16 вибухів. Також 7 вибухів від обстрілу з мінометів пролунало у Зноб-Новгородській громаді та шість у Хотінській.
Попередньо обійшлося без людських втрат та руйнувань інфраструктури.
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