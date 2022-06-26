Враг усилил артиллерию в Донецкой области, продолжается блокада части Черного моря: сводка Генштаба
Киев • УНН
КИЕВ. 26 июня. УНН. Продолжаются сто двадцать третьи сутки героического противостояния Украинской нации российскому военному вторжению. Самые ожесточенные боевые действия продлеваются на Востоке. Детальнее об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 18:00 воскресенья, 26 июня, пишет УНН.
Детали
Так, сообщается, что на Харьковском направлении враг обстреливал из танков и артиллерии разных калибров районы населенных пунктов Русские Тишки, Чеполь, Чугуев, Золочев, Мосьпаново. Нанес авиаудары неподалеку от Яворского, Дементиевки и Замуловки. Штурмовыми действиями пытался улучшить тактическое положение в районе населенного пункта Дементиевка, успеха не имел.
На Словянском направлении обстреливали районы населенных пунктов Новая Дмитровка, Дибровное, Вернополье, Большая Камышеваха, Долина и Родное. Наши воины успешно отразили вражеские штурмы в районах Долины, Курульки и Мазановки.
«На Донецком направлении противник, при поддержке артиллерии, пытается блокировать город Лисичанск с южного направления. Обстрелял гражданскую и военную инфраструктуру в районах Лисичанска, Верхнекамянки и Лоскутовки. Нанес авиаудар неподалеку от Волчеяровки. Для поддержки наступательных действий враг усилил группировку артиллерии», – говорится в сводке.
Отмечается, что на Краматорском направлении активных боевых бой оккупанты не вели, обстреляли из артиллерии район населенного пункта Маяки.
На Бахмутском направлении враг совершал обстрелы наших позиций из минометов, ствольной и реактивной артиллерии вблизи Николаевки, Берестового, Покровского, Кодемы и Нью-Йорка.
«Украинские воины нанесли врагу значительные потери в районе населенного пункта Павловка. После неудачного штурма оккупанты отошли», - говорится в сводке.
Сообщается, что на Авдеевском, Кураховском и Запорожском направлениях противник совершал обстрелы позиций наших войск со ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Водяное, Пески, Марьинка, Пречистовка, Гуляйпольское и Белогорье. Наносил ракетно-артиллерийские удары по гражданской инфраструктуре населенных пунктов в тыловых районах сил обороны.
На Южнобужском направлении оккупанты обстреливали гражданскую инфраструктуру со ствольной и реактивной артиллерии в районах Осокоровки, Трудолюбовки, Добрянки, Анновки, Зари, Благодатного и Луча. Нанес ракетные удары по инфраструктуре города Николаева, сообщает в ГШ.
«При поддержке армейской авиации враг пытался восстановить контроль над населенным пунктом Потемкино, успеха не имел, отошел. Продолжается блокада северо-западной части акватории Черного моря», – сообщили в Генштабе.
Напомним
По информации ГШ, с начала вторжения рф по состоянию на утро 26 июня Вооруженные силы Украины уничтожили уже примерно 34 850 оккупантов.