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Враг усилил артиллерию в Донецкой области, продолжается блокада части Черного моря: сводка Генштаба

Киев • УНН

 • 166850 просмотра

КИЕВ. 26 июня. УНН. Продолжаются сто двадцать третьи сутки героического противостояния Украинской нации российскому военному вторжению. Самые ожесточенные боевые действия продлеваются на Востоке. Детальнее об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 18:00 воскресенья, 26 июня, пишет УНН.

Детали

Так, сообщается, что на Харьковском направлении враг обстреливал из танков и артиллерии разных калибров районы населенных пунктов Русские Тишки, Чеполь, Чугуев, Золочев, Мосьпаново. Нанес авиаудары неподалеку от Яворского, Дементиевки и Замуловки. Штурмовыми действиями пытался улучшить тактическое положение в районе населенного пункта Дементиевка, успеха не имел.

На Словянском направлении обстреливали районы населенных пунктов Новая Дмитровка, Дибровное, Вернополье, Большая Камышеваха, Долина и Родное. Наши воины успешно отразили вражеские штурмы в районах Долины, Курульки и Мазановки.

«На Донецком направлении противник, при поддержке артиллерии, пытается блокировать город Лисичанск с южного направления. Обстрелял гражданскую и военную инфраструктуру в районах Лисичанска, Верхнекамянки и Лоскутовки. Нанес авиаудар неподалеку от Волчеяровки. Для поддержки наступательных действий враг усилил группировку артиллерии», – говорится в сводке.

Отмечается, что на Краматорском направлении активных боевых бой оккупанты не вели, обстреляли из артиллерии район населенного пункта Маяки.

На Бахмутском направлении враг совершал обстрелы наших позиций из минометов, ствольной и реактивной артиллерии вблизи Николаевки, Берестового, Покровского, Кодемы и Нью-Йорка.

«Украинские воины нанесли врагу значительные потери в районе населенного пункта Павловка. После неудачного штурма оккупанты отошли», - говорится в сводке.

Сообщается, что на Авдеевском, Кураховском и Запорожском направлениях противник совершал обстрелы позиций наших войск со ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Водяное, Пески, Марьинка, Пречистовка, Гуляйпольское и Белогорье. Наносил ракетно-артиллерийские удары по гражданской инфраструктуре населенных пунктов в тыловых районах сил обороны.

На Южнобужском направлении оккупанты обстреливали гражданскую инфраструктуру со ствольной и реактивной артиллерии в районах Осокоровки, Трудолюбовки, Добрянки, Анновки, Зари, Благодатного и Луча. Нанес ракетные удары по инфраструктуре города Николаева, сообщает в ГШ.

«При поддержке армейской авиации враг пытался восстановить контроль над населенным пунктом Потемкино, успеха не имел, отошел. Продолжается блокада северо-западной части акватории Черного моря», – сообщили в Генштабе.

Напомним

По информации ГШ, с начала вторжения рф по состоянию на утро 26 июня Вооруженные силы Украины уничтожили уже примерно 34 850 оккупантов.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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