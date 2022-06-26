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Ворог посилив артилерію на Донеччині, триває блокада частини Чорного моря: зведення Генштабу

Ворог посилив артилерію на Донеччині, триває блокада частини Чорного моря: зведення Генштабу

Київ • УНН

 • 166851 перегляди

КИЇВ. 26 червня. УНН. Триває сто двадцять третя доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню. Найзапекліші бойові дії проловжуються на Сході. Детальніше про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ станом на 18:00 неділі, 26 червня, пише УНН.

Деталі

Так, повідомляється що на Харківському напрямку ворог обстрілював із танків та артилерії різних калібрів райони населених пунктів Руські Тишки, Чепіль, Чугуїв, Золочів, Мосьпанове. Завдав авіаударів неподалік Явірського, Дементіївки і Замулівки. Штурмовими діями намагався покращити тактичне положення в районі населеного пункту Дементіївка, успіху не мав.

На Слов’янському напрямку обстрілювали райони населених пунктів Нова Дмитрівка, Дібрівне, Вірнопілля, Велика Комишуваха, Долина та Рідне. Наші воїни успішно відбили ворожі штурми в районах Долини, Курульки та Мазанівки.

«На Донецькому напрямку противник, за підтримки артилерії, намагається блокувати місто Лисичанськ з південного напрямку. Обстріляв цивільну та військову інфраструктуру в районах Лисичанська, Верхньокам’янки та Лоскутівки. Завдав авіаудару неподалік Вовчоярівки. Для підтримки наступальних дій ворог посилив угруповання артилерії», - йдеться в зведенні.

Зазначається що на Краматорському напрямку активних бойових бій окупанти не вели, обстріляли з артилерії район населеного пункту Маяки.

На Бахмутському напрямку ворог здійснював обстріли наших позицій із мінометів, ствольної та реактивної артилерії поблизу Миколаївки, Берестового, Покровського, Кодеми і Нью-Йорка.

«Українські воїни завдали ворогу значних втрат в районі населеного пункту Павлівка. Після невдалого штурму окупанти відійшли», - йдеться в зведенні.

Повідомляється, що на Авдіївському, Курахівському та Запорізькому напрямках противник здійснював обстріли позицій наших військ із ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Водяне, Піски, Мар’їнка, Пречистівка, Гуляйпільське та Білогір’я. Завдавав ракетно-артилерійських ударів по цивільній інфраструктурі населених пунктів в тилових районах сил оборони.

На Південнобузькому напрямку окупанти обстрілювали цивільну інфраструктуру із ствольної та реактивної артилерії в районах Осокорівки, Трудолюбівки, Добрянки, Ганнівки, Зорі, Благодатного та Луча. Завдав ракетних ударів по інфраструктурі міста Миколаєва, повідомляєть в ГШ.

«За підтримки армійської авіації ворог намагався відновити контроль над населеним пунктом Потьомкіне, успіху не мав, відійшов. Триває блокада північно-західної частини акваторії Чорного моря», - повідомили в Генштабі.

Нагадаємо

За інформацією ГШ, з початку вторгнення рф станом на ранок 26 червня Збройні сили України знищили вже приблизно 34 850 окупантів.

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