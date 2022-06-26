Ворог посилив артилерію на Донеччині, триває блокада частини Чорного моря: зведення Генштабу
Київ • УНН
КИЇВ. 26 червня. УНН. Триває сто двадцять третя доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню. Найзапекліші бойові дії проловжуються на Сході. Детальніше про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ станом на 18:00 неділі, 26 червня, пише УНН.
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Так, повідомляється що на Харківському напрямку ворог обстрілював із танків та артилерії різних калібрів райони населених пунктів Руські Тишки, Чепіль, Чугуїв, Золочів, Мосьпанове. Завдав авіаударів неподалік Явірського, Дементіївки і Замулівки. Штурмовими діями намагався покращити тактичне положення в районі населеного пункту Дементіївка, успіху не мав.
На Слов’янському напрямку обстрілювали райони населених пунктів Нова Дмитрівка, Дібрівне, Вірнопілля, Велика Комишуваха, Долина та Рідне. Наші воїни успішно відбили ворожі штурми в районах Долини, Курульки та Мазанівки.
«На Донецькому напрямку противник, за підтримки артилерії, намагається блокувати місто Лисичанськ з південного напрямку. Обстріляв цивільну та військову інфраструктуру в районах Лисичанська, Верхньокам’янки та Лоскутівки. Завдав авіаудару неподалік Вовчоярівки. Для підтримки наступальних дій ворог посилив угруповання артилерії», - йдеться в зведенні.
Зазначається що на Краматорському напрямку активних бойових бій окупанти не вели, обстріляли з артилерії район населеного пункту Маяки.
На Бахмутському напрямку ворог здійснював обстріли наших позицій із мінометів, ствольної та реактивної артилерії поблизу Миколаївки, Берестового, Покровського, Кодеми і Нью-Йорка.
«Українські воїни завдали ворогу значних втрат в районі населеного пункту Павлівка. Після невдалого штурму окупанти відійшли», - йдеться в зведенні.
Повідомляється, що на Авдіївському, Курахівському та Запорізькому напрямках противник здійснював обстріли позицій наших військ із ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Водяне, Піски, Мар’їнка, Пречистівка, Гуляйпільське та Білогір’я. Завдавав ракетно-артилерійських ударів по цивільній інфраструктурі населених пунктів в тилових районах сил оборони.
На Південнобузькому напрямку окупанти обстрілювали цивільну інфраструктуру із ствольної та реактивної артилерії в районах Осокорівки, Трудолюбівки, Добрянки, Ганнівки, Зорі, Благодатного та Луча. Завдав ракетних ударів по інфраструктурі міста Миколаєва, повідомляєть в ГШ.
«За підтримки армійської авіації ворог намагався відновити контроль над населеним пунктом Потьомкіне, успіху не мав, відійшов. Триває блокада північно-західної частини акваторії Чорного моря», - повідомили в Генштабі.
Нагадаємо
За інформацією ГШ, з початку вторгнення рф станом на ранок 26 червня Збройні сили України знищили вже приблизно 34 850 окупантів.