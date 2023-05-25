Враг на Запорожье 80 раз ударил из артиллерии и РСЗО, есть разрушения

Цитата

"... враг отчаянно бьет по мирным городам и селам, которые не смог оккупировать. За минувшие сутки нанесено 78 артиллерийских ударов и два из РСЗО по 16 населенным пунктам: Гуляйполю, Гуляйпольскому, Степногорску, Зализничному, Ольговскому, Плавням, Полтавке и другим прифронтовым селам. Зафиксировано 24 сообщения о разрушениях. Снова пострадало жилье и имущество местных жителей. Людей не задело", - написал Малашко.

Напомним

В небе над Украиной ночью уничтожили все из 36 запущенных вражеских "шахедов". Из них на западе Украины - 22.