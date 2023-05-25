Враг на Запорожье 80 раз ударил из артиллерии и РСЗО, есть разрушения
Киев • УНН
КИЕВ. 25 мая. УНН. Российские войска за минувшие сутки ударили по Запорожской области 80 раз, большинство обстрелов - из артиллерии. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко в Telegram, пишет УНН.
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"... враг отчаянно бьет по мирным городам и селам, которые не смог оккупировать. За минувшие сутки нанесено 78 артиллерийских ударов и два из РСЗО по 16 населенным пунктам: Гуляйполю, Гуляйпольскому, Степногорску, Зализничному, Ольговскому, Плавням, Полтавке и другим прифронтовым селам. Зафиксировано 24 сообщения о разрушениях. Снова пострадало жилье и имущество местных жителей. Людей не задело", - написал Малашко.
Напомним
В небе над Украиной ночью уничтожили все из 36 запущенных вражеских "шахедов". Из них на западе Украины - 22.