Враг на Запорожье 80 раз ударил из артиллерии и РСЗО, есть разрушения

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13 марта, 19:26 • 48508 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 15:57 • 104811 просмотра

рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

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13 марта, 13:47 • 107745 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
13 марта, 13:40 • 107906 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13 марта, 13:25 • 101816 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 95675 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

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13 марта, 06:36 • 110392 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

13 марта, 06:19 • 131414 просмотра

россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters

12 марта, 19:49 • 171297 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 15:33 • 202419 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Киев • УНН

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КИЕВ. 25 мая. УНН. Российские войска за минувшие сутки ударили по Запорожской области 80 раз, большинство обстрелов - из артиллерии. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко в Telegram, пишет УНН.

Цитата

"... враг отчаянно бьет по мирным городам и селам, которые не смог оккупировать. За минувшие сутки нанесено 78 артиллерийских ударов и два из РСЗО по 16 населенным пунктам: Гуляйполю, Гуляйпольскому, Степногорску, Зализничному, Ольговскому, Плавням, Полтавке и другим прифронтовым селам. Зафиксировано 24 сообщения о разрушениях. Снова пострадало жилье и имущество местных жителей. Людей не задело", - написал Малашко.

Напомним

В небе над Украиной ночью уничтожили все из 36 запущенных вражеских "шахедов". Из них на западе Украины - 22.

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