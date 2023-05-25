Ворог на Запоріжжі 80 разів вдарив з артилерії та РСЗВ, є руйнування
Київ • УНН
КИЇВ. 25 травня. УНН. Російські війська за минулу добу вдарили по Запорізькій області 80 разів, більшість обстрілів - з артилерії. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко у Telegram, пише УНН.
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"... ворог відчайдушно б'є по мирних містах і селах, які не зміг окупувати. За минулу добу завдано 78 артилерійських ударів та два з РСЗВ по 16 населених пунктах: Гуляйполю, Гуляйпільському, Степногірську, Залізничному, Ольгівському, Плавням, Полтавці та іншим прифронтовим селам. Зафіксовано 24 повідомлення про руйнування. Знову постраждало житло і майно місцевих жителів. Людей не зачепило", - написав Малашко.
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