Вопрос мотивации, определенности сроков службы и пополнения: Зеленский провел совещание с министром обороны

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с министром обороны Рустемом Умеровым и командой - на повестке дня были "вопросы мотивации, вопросы определенности сроков службы, вопросы пополнения", передает УНН.

Готовится законопроект, для введения мобилизации украинских мужчин за рубежом

"Провел совещание с министром обороны и командой. Готовим решение тех вопросов, которые ставят в наших подразделениях, в боевых бригадах. Вопрос мотивации, вопрос определенности сроков службы, вопрос пополнения. Силы обороны держатся на людях. А люди - это дух и оружие. Оба компонента мы должны обеспечить. Спасибо всем, кто помогает!" - сообщил Зеленский во время вечернего видеообращения.

Безуглая обнародовала основные тезисы нового законопроекта о мобилизации, который позволит призвать в армию мужчин с 25 лет и бывших нардепов